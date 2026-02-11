Curling, la toccante dedica di Stefania Constantini dopo il bronzo a Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini ha voluto ricordare pubblicamente un’ex compagna di squadra al termine della finale per il terzo posto del doppio misto. Sullo sfondo resta la polemica legata alle esclusioni dalla nazionale femminile.

La dedica sul ghiaccio di Cortina

Dopo la conquista della medaglia di bronzo nel doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Stefania Constantini ha pronunciato parole che hanno attirato l’attenzione oltre il risultato sportivo.

L’azzurra ha dedicato il podio, oltre che al compagno e alla famiglia, anche ad Angela Romei, presente sugli spalti durante la settimana di gare.

«Sugli spalti, a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino, c’è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me», ha dichiarato Constantini.

Romei ha seguito la competizione in qualità di voce tecnica Rai.

Il caso convocazioni prima dei Giochi

Alla vigilia dei Giochi si era aperta una discussione legata alla composizione della nazionale femminile di curling. Angela Romei, atleta stabilmente nel gruppo azzurro da anni e protagonista di precedenti risultati internazionali, non era stata inserita tra le convocate per Milano-Cortina.

Il posto era stato assegnato a Rebecca Mariani, scelta come alternate (riserva). La decisione, presa dallo staff tecnico guidato dal direttore tecnico Marco Mariani, aveva generato un acceso dibattito mediatico e anche un ricorso al TAS, successivamente respinto.

La FISG aveva motivato la scelta parlando di criteri tecnici e di maggiore versatilità nei ruoli di gioco.

Un tema che resta sullo sfondo

Le parole pronunciate dopo la gara hanno riportato l’attenzione su quella vicenda. Nessuna ulteriore dichiarazione ufficiale è seguita alla dedica, ma il riferimento è apparso chiaro.

Il torneo olimpico femminile è ora in corso, mentre il doppio misto ha già assegnato le medaglie. Sul ghiaccio, la competizione continua. Fuori, resta una questione che aveva segnato l’avvicinamento ai Giochi.