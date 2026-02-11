SuperG Bormio: oro storico per von Allmen, Franzoni sesto. Paris fuori

Lo svizzero domina sulla Stelvio e conquista il terzo oro di Milano-Cortina 2026, entrando nella storia dello sci alpino. Argento a Cochran-Siegle, bronzo a Odermatt. Franzoni sesto, sfortunato Paris.

Il SuperG maschile di Milano-Cortina 2026 si chiude nel segno di Franjo von Allmen, che domina sulla pista Stelvio di Bormio e conquista la terza medaglia d’oro di questi Giochi.

Una vittoria costruita con velocità e precisione tecnica, soprattutto nel settore centrale della Carcentina, dove ha fatto la differenza rispetto a tutti gli avversari.

Con questo successo, von Allmen diventa il primo atleta nella storia a vincere oro olimpico in discesa e SuperG nella stessa edizione dei Giochi. Inoltre entra in un club ristrettissimo: è il terzo sciatore di sempre a conquistare tre ori nella stessa Olimpiade dopo Toni Sailer (Cortina 1956) e Jean-Claude Killy (Grenoble 1968).

Alle sue spalle medaglia d’argento per Ryan Cochran-Siegle, staccato di appena 13 centesimi. Bronzo per un altro svizzero, Marco Odermatt, a 28 centesimi.

Fuori dal podio per soli tre centesimi il francese Allegre. Completano le prime posizioni Haaser, Franzoni, Kriechmayr, Moeller, Rogentin e Monney.

Odermatt, tra i grandi favoriti della vigilia, ha mostrato evidente delusione al traguardo.

Sesto posto per Giovanni Franzoni, autore di una prova solida ma penalizzata da un passaggio meno incisivo nel tratto della Carcentina, dove ha accumulato circa sei decimi rispetto al leader.

Al termine della gara ha dichiarato:

“Ho sciato bene tutti i settori a parte quello nella parte centrale dove ho preso sei decimi; bisognava forse stare un po’ più chiusi. Devo imparare a gestire gli spigoli, non sono ancora perfetto. Von Allmen è stato grandissimo, è un campione. C’è solo da imparare ancora. Sono contento di come sto affrontando le gare, sentivo la pressione, ma son partito deciso, ho spinto, anche se lì non è andata come volevo”.