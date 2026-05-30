Intreccio Juve-Nico Paz: Spalletti ha il nuovo trequartista

La Juventus sa già che il prossimo mercato sarà diverso da quelli degli ultimi anni. L’assenza dalla Champions League pesa, eccome. Meno ricavi, meno margine per investimenti pesanti e la necessità di trovare soluzioni che permettano di alzare il livello della rosa senza esporsi economicamente.

È anche per questo che Luciano Spalletti avrebbe chiesto qualità prima ancora che nomi altisonanti. La Juventus degli ultimi anni ha spesso faticato nella rifinitura, nell’ultimo passaggio, nella capacità di accendere una partita bloccata con una giocata. Un problema che il nuovo tecnico vorrebbe affrontare subito. E proprio da Madrid potrebbe arrivare un’occasione interessante.

Il Real Madrid sta valutando seriamente il ritorno di Nico Paz dopo la stagione positiva vissuta al Como. Il talento argentino ha dimostrato di poter reggere il calcio dei grandi e a Madrid molti ritengono sia arrivato il momento di riportarlo alla base per inserirlo stabilmente nel progetto tecnico.

Nico Paz aiuta la Juventus

Una scelta che avrebbe inevitabilmente conseguenze anche sugli altri giocatori offensivi della rosa. Quando arriva un giovane considerato così importante, qualcuno rischia di perdere spazio. E tra i nomi che potrebbero finire ai margini c’è quello di Brahim Diaz.

Il marocchino continua a essere molto apprezzato all’interno del club, ma la concorrenza è enorme e la sua posizione potrebbe diventare meno centrale rispetto agli ultimi anni. Ed è qui che entra in gioco la Juventus.

Brahim Diaz conosce perfettamente il campionato italiano grazie all’esperienza vissuta con il Milan. Conosce gli stadi, gli avversari, le pressioni e soprattutto ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. Spalletti gradirebbe un giocatore con quelle caratteristiche.

Uno capace di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e dare fantasia a una squadra che negli ultimi mesi è apparsa spesso troppo prevedibile. Non si parla di un acquisto a titolo definitivo.

La formula che potrebbe rendere l’operazione sostenibile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe alla Juventus di limitare i rischi economici e contemporaneamente verificare l’impatto del giocatore nel nuovo progetto tecnico.

Il paradosso è che tutto potrebbe nascere da una scelta che non riguarda direttamente la Juventus. Se Nico Paz dovesse davvero tornare al Real Madrid, gli spazi sulla trequarti diventerebbero inevitabilmente più stretti. E quando in una rosa piena di campioni un giocatore perde centralità, i grandi club europei iniziano immediatamente a muoversi.

La Juventus cerca qualità senza poter spendere cifre folli. Brahim Diaz cerca continuità e un ruolo da protagonista. A volte gli incastri di mercato più interessanti nascono proprio così. Da una porta che si apre da una parte e da un’opportunità che compare improvvisamente dall’altra.