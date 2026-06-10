Bellucci ai quarti a Stoccarda: battuto Hanfmann in tre set, ora possibile sfida con Fritz

Il tennista azzurro supera il padrone di casa Yannik Hanfmann con il punteggio di 7-5 6-7(4) 6-2 e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’Atp 250 di Stoccarda. Per il lombardo è il secondo quarto stagionale e il primo sull’erba nel circuito maggiore.

Mattia Bellucci continua il suo percorso all’Atp 250 di Stoccarda e centra l’accesso ai quarti di finale grazie al successo ottenuto contro il tedesco Yannik Hanfmann. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7(4) 6-2 dopo due ore e 31 minuti di gioco, confermando le buone sensazioni mostrate in questa prima parte della stagione sull’erba.

Per Bellucci si tratta del secondo quarto di finale del 2026 e del primo raggiunto a livello Atp sulla superficie erbosa. Il prossimo avversario uscirà dal confronto tra lo spagnolo Martin Landaluce e lo statunitense Taylor Fritz, principale favorito del torneo.

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Primo set deciso nel momento chiave

L’avvio di partita è stato particolarmente equilibrato. Bellucci ha dovuto annullare sei palle break nel corso del parziale, due nel game inaugurale e altre quattro nel nono gioco, affidandosi spesso al servizio nei momenti più delicati.

L’equilibrio si è spezzato soltanto sul 6-5 in favore dell’azzurro, quando Hanfmann ha ceduto il servizio permettendo a Bellucci di chiudere il set 7-5 dopo 55 minuti di gioco.

Hanfmann salva due match point e porta la sfida al terzo

Nel secondo set i due giocatori hanno mantenuto un rendimento molto solido nei turni di battuta. Le prime vere occasioni sono arrivate nel decimo gioco, quando Bellucci si è procurato due match point in risposta senza però riuscire a concretizzarli.

Si è così arrivati al tie-break, dove il tedesco ha cambiato marcia nella fase decisiva. Sul 4-3, Hanfmann ha infilato quattro punti consecutivi conquistando il parziale per 7-4 e rimandando ogni verdetto al terzo set.

Bellucci chiude senza problemi nel set decisivo

La frazione conclusiva è stata condizionata dai problemi fisici accusati da Hanfmann alla schiena. Il tedesco ha richiesto l’intervento del fisioterapista e non è più riuscito a mantenere l’intensità mostrata nei primi due set.

Bellucci ne ha approfittato con grande lucidità, ottenendo un doppio break di vantaggio e gestendo senza difficoltà il finale di partita fino al definitivo 6-2 che gli ha consegnato il pass per i quarti di finale del torneo tedesco.