Europei U18, Del Pioluogo d’argento nel peso: Belardi sfiora il podio nell’asta

Antony Del Pioluogo regala all’italiana una splendida medaglia d’argento ai Campionati Europei U18 di Rieti. Il giovane lanciatore friulano sale sul secondo gradino del podio nel getto del peso al termine di una finale emozionante, mentre Gabriele Belardi chiude quarto nel salto con l’asta, sfiorando per pochissimo il bronzo.
Del Pioluogo beffato soltanto all’ultimo lancio
Del Pioluogo trova una misura di 19,81 metri e resta al comando della gara fino all’ultimo turno. A negargli il titolo continentale è stato il tedesco De Carvalho, capace di raggiungere 20,15 proprio nel momento decisivo.
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Per l’azzurro resta comunque una medaglia di grande prestigio, conquistata davanti al pubblico di casa e al termine di una prova di notevole solidità.
Belardi quarto, altri piazzamenti per gli azzurri
Amaro quarto posto nell’asta per Gabriele Belardi, che supera i cinque metri alla seconda prova. La stessa misura vale il bronzo al ceco Lukas Kratochvil, premiato però dal minor numero di errori. Il titolo viene conquistato dal tedesco Jonathan Hummel con 5,15.
Nei 400 metri Nicolò Borello termina sesto in 47″32, mentre Micol Candidi è ottava nella finale femminile con 55″. Settima posizione nei 1500 per la reatina Cristina Morelli, undicesima Asia Prenzato. Bruelsino Randriamikasa chiude nel salto in lungo con 7,20 metri. Nei 400 ostacoli Kalidjatou Sella Bance conquista invece l’accesso alla finale grazie al 59″20 ottenuto in semifinale.