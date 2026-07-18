Diamond League, Londra incorona Kerr: record mondiale nel miglio, Iapichino terza

La tappa londinese della Diamond League regala spettacolo e risultati di enorme rilievo. Josh Kerr firma l’impresa più prestigiosa, demolendo uno dei primati più longevi dell’atletica, mentre Larissa Iapichino conquista il podio nel salto in lungo. Apprensione, invece, per Armand Duplantis, costretto a interrompere la gara dell’asta per un problema alla coscia.
Kerr cancella il record di El Guerrouj
Spinto dai 60mila spettatori presenti, Kerr completa il miglio in 3’42″55, migliorando il 3’43″13 realizzato da Hicham El Guerrouj nel 1999. Lo scozzese resta in linea con il primato fin dalle prime battute e, rimasto solo dopo il passaggio agli 800 metri in 1’50″63, resiste fino al traguardo. Yared Nuguse termina secondo in 3’45″69.
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Nel lungo femminile, Iapichino sale sul terzo gradino del podio grazie a un salto da 6,82 metri. Il successo va alla tedesca Malaika Mihambo, capace di raggiungere 7,05 dopo quattro nulli, davanti all’americana Claire Bryant, seconda con 6,94.
Alayi vola, stop precauzionale per Duplantis
Nei 100 metri maschili Kayinsola Alayi conferma il proprio eccellente stato di forma, imponendosi in 9″84 nonostante il vento contrario. Il nigeriano precede Oblique Seville, secondo con 9″87, e Romel Glave, terzo con il personale 9″95.
La gara dell’asta viene invece segnata dal ritiro di Duplantis, il quale ha avvertito un irrigidimento alla coscia sinistra che l’ha costretto a non proseguire. Tra gli altri risultati spiccano il 46″61 di Karsten Warholm nei 400 ostacoli, il 21″566 di Julien Alfred nei 200 e l’1’56″21 con cui Keely Hodgkinson conquista gli 800 metri.