F1, Antonelli padrone a Spa: pole stellare, Ferrari in agguato e Norris penalizzato

Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio 2026. Sul velocissimo circuito di Spa, il pilota della Mercedes ha dominato le qualifiche con il tempo 1’44″361, rifilando distacchi importanti agli avversari. Al suo fianco partirà Max Verstappen, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occuperanno rispettivamente la quarta e la quinta casella.

Antonelli imprendibile, Verstappen in prima fila

Antonelli ha costruito la pole con un giro praticamente perfetto, precedendo Verstappen di 317 millesimi. L’olandese ha comunque portato la RedBull in prima fila, confermandosi competitivo su un tracciato dove velocità e coraggio fanno spesso la differenza.

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George Russel aprirà invece la seconda fila, dopo aver chiuso le qualifiche a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. Accanto al britannico ci sarà Leclerc, distante appena 24 millesimi dalla seconda Mercedes. Hamilton partirà subito dietro il monegasco, separato dal compagno della Ferrari da soli due millesimi.

Norris arretra, Ferrari guadagna

Lando Norris aveva ottenuto il terzo tempo con la McLaren, ma una penalità di dieci posizioni per la sostituzione di alcune componenti lo costringerà a partire 13esimo. La sanzione permette a Russel e Leclerc di avanzare di una casella sulla griglia.

Oscar Piastri scatterà sesto davanti a Lindblad (Racing Bulls) e Bortoleto (Audi). Completano la top ten Liam Lawson e Pierre Gasly. In fondo allo schieramento partiranno invece Hadjar e Alonso, entrambi penalizzati.