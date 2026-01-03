Australian Open, Venus Williams torna in campo a 45 anni: wild card per Melbourne

Venus Williams pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera: la campionessa statunitense sarà agli Australian Open grazie a una wild card.

La storia del tennis si arricchisce di un nuovo capitolo: Venus Williams tornerà in campo agli Australian Open. A 45 anni, la fuoriclasse americana parteciperà al primo Slam della stagione grazie a una wild card concessa dagli organizzatori del torneo di Melbourne.

Australian Open, Venus Williams pronta a fare di nuovo la storia

Per Venus Williams si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. La statunitense avrà l’occasione di competere ancora una volta su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale, confermando una longevità sportiva fuori dal comune.

«Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di gareggiare», ha dichiarato la sette volte vincitrice Slam ai canali ufficiali del torneo. «Ho tantissimi ricordi incredibili legati a questo posto e sono grata per l’opportunità di tornare in un luogo che ha significato così tanto per la mia carriera».

Un ritorno che emoziona il mondo del tennis

La presenza di Venus Williams agli Australian Open rappresenta uno degli eventi più attesi dell’inizio di stagione. La sua partecipazione aggiunge fascino e storia a un torneo che ogni anno inaugura il calendario dei Major.

A Melbourne, la campionessa americana ritroverà un pubblico che l’ha sempre accolta con grande affetto e che ora potrà rivederla protagonista, pronta a sfidare una nuova generazione di tenniste sul cemento australiano.