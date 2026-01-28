Australian Open, Sinner vola in semifinale: “Mi sono addormentato prima della partita”

Jannik Sinner accede alle semifinali degli Australian Open battendo per la nona volta consecutiva Ben Shelton: il punteggio finale oggi è stato 6-3 6-4 6-4, maturato in 2 ore e 23 minuti. Il numero 2 del mondo domina senza perdere un set, controllando l’incontro dall’inizio alla fine. Prossimo ostacolo: Novak Djokovic, che oggi ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti sul 2-0 per set.

AO, Sinner elimina Shelton: in semifinale se la vedrà con Djokovic

Solido, imbattibilmente solido. Shelton ne prova tante, ma nessuna variazione di gioco si dimostra decisiva contro l’altoatesino. Eppure l’americano parte aggressivo, con una palla break nel game inaugurale, ma Sinner risponde con il prima ace. Nel 4° gioco, Jannik pressa in risposta: arrivano quattro palle break, con la quarta concretizzata grazie ad un dritto errato dell’americano. Da lì, set in discesa (6-3), con lo statunitense che annulla due palle break nel sesto ma non riesce comunque a trovare il modo per ribarltare la situazione.

Nel secondo set il break arriva nel 3° game, dopo uno scambio attento che induce Shelton all’errore. L’americano reagisce con tre palle del controbreak, ma fallisce due risposte in rete banali e Sinner tiene il servizio fino al 6-4. Nel terzo ed ultimo set l’occasione per chuderla arriva al 5° game, ma Shelton annulla 2 palle break con una smorzata e tanto coraggio. Tuttavia nulla può nel 9°, sull 0-40 per Jannik arriva un doppio fallo di stanchezza ed è vittoria per Jannik che stacca il pass per la semifinale, dove affronterà Djokovic, uscito fortunosamente vincente dal confronto con Musetti.

Sinner: “Mi sono addormentato prima della gara”

In conferenza stampa al termine del match, Jannik ha ammesso che stesse dormendo mentre Djokovic e Musetti erano l’uno contro l’altro: “Prima della mia partita ero ancora un po’ addormentato, poi devo fare anche io le mie cose. Sfortuna per Lorenzo. D’altro canto, è molto difficile giocare contro Novak, soprattutto al meglio dei cinque”.