Nba, Gilgeous-Alexander da record: Thunder ancora vincenti, bene Spurs e Nuggets

Il canadese arriva a 129 partite consecutive con almeno 20 punti, Pistons e Knicks ok a Est

Prosegue il momento straordinario di Shai Gilgeous-Alexander, protagonista nella notte Nba con una prestazione da 40 punti che trascina gli Oklahoma City Thunder alla decima vittoria consecutiva. Il successo per 108-113 sul parquet degli Orlando Magic consente alla stella canadese di allungare a 129 il numero di gare consecutive con almeno 20 punti realizzati.

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Thunder inarrestabili, Banchero non basta a Orlando

Gilgeous-Alexander chiude con 14 su 27 al tiro, 9 su 11 dalla lunetta e 3 triple su 5, confermandosi leader assoluto. Fondamentale anche il contributo di Chet Holmgren, autore di 20 punti e 12 rimbalzi. Dall’altra parte non sono sufficienti i 32 punti e 10 rimbalzi di Paolo Banchero.

Spurs, notte speciale anche per Westbrook

Successo netto per i San Antonio Spurs, che superano 104-132 i Sacramento Kings. Victor Wembanyama firma 18 punti e 8 rimbalzi, mentre De’Aaron Fox aggiunge 15 punti contro la sua ex squadra.

Nonostante la sconfitta, Russell Westbrook raggiunge un importante traguardo personale: supera Mark Jackson e Steve Nash e sale al quinto posto nella classifica all-time degli assist Nba, alle spalle di John Stockton, Chris Paul, Jason Kidd e LeBron James.

Jokic guida Denver, Minnesota vince senza Edwards

Vittoria convincente per i Denver Nuggets, che battono 124-96 i Philadelphia 76ers. Nikola Jokic distribuisce 14 assist, risultando decisivo nel successo della sua squadra.

Colpo esterno dei Minnesota Timberwolves, che senza Anthony Edwards – fermo per un’infiammazione al ginocchio e out per altre due settimane – vincono 116-104 contro i Phoenix Suns. Julius Randle realizza 32 punti, mentre Bones Hyland contribuisce con 22 dalla panchina.

Booker non basta, Detroit e Knicks vincenti

Terza sconfitta consecutiva per i Suns, nonostante i 34 punti di Devin Booker, che paga anche una scarsa precisione da tre punti (1 su 7).

A Est torna al successo la capolista Detroit Pistons, che supera 117-130 i Washington Wizards grazie ai 36 punti e 12 rimbalzi di Jalen Duren. Da segnalare però un problema alla schiena per Cade Cunningham.

Netta affermazione anche per i New York Knicks, che battono 136-110 gli Indiana Pacers. Protagonista Josh Hart con 33 punti, massimo stagionale, frutto di 12 canestri su 13 tentati, comprese 5 triple su 5.

Miami e Milwaukee frenate dalle assenze

Serata complicata per Miami Heat e Milwaukee Bucks, entrambe penalizzate da assenze pesanti. Senza Bam Adebayo, fermo per un problema al polpaccio, gli Heat cedono 136-106 contro gli Charlotte Hornets, con 10 punti di Simone Fontecchio.

Situazione simile per i Bucks, privi di Giannis Antetokounmpo per un problema al ginocchio: Milwaukee cade in casa 116-123 contro i Cleveland Cavaliers. Senza il giocatore greco, il bilancio stagionale è di 11 vittorie e 21 sconfitte.