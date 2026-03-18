Campionati Regionali Invernali di tiro a volo: 307 atleti in pedana nel terzo weekend di marzo

L’Umbria guida la classifica delle presenze con 95 tiratori, davanti a Puglia e Sardegna. Otto impianti coinvolti in sei regioni per il penultimo appuntamento della stagione invernale FITAV

Il terzo weekend di marzo ha visto ancora una volta le pedane di tutta Italia animarsi per i Campionati Regionali Invernali di tiro a volo. Dal 13 al 15 marzo, 307 agonisti hanno gareggiato in 8 impianti distribuiti in 6 regioni, confermando la solidità di questi appuntamenti come punto di riferimento dell’attività FITAV nella prima parte della stagione 2026.

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Le discipline e gli impianti coinvolti

Nel corso del fine settimana si sono svolte gare di Compak Sporting, Sporting, Fossa Universale, Elica e Trap1. La distribuzione degli eventi su tutto il territorio nazionale riflette la vocazione di questi campionati a fare da termometro del movimento agonistico regionale, coinvolgendo tanto i tiratori più esperti quanto gli appassionati che animano le associazioni sportive dilettantistiche locali.

Umbria in testa, Puglia e Sardegna sul podio delle presenze

Sul fronte della partecipazione, l’Umbria si è confermata la regione più attiva del weekend con 95 tiratori presenti, pari a quasi un terzo del totale nazionale. Alle sue spalle si è piazzata la Puglia con 69 atleti, mentre la Sardegna ha chiuso il podio con 55 partecipanti. I dati completi, suddivisi per regione e impianto, sono consultabili nel PDF dedicato al periodo 13-15 marzo disponibile sul sito FITAV.

Verso il traguardo stagionale

Con il penultimo appuntamento archiviato, i Campionati Regionali Invernali si avviano verso la loro fase conclusiva. Il prossimo fine settimana rappresenterà l’ultimo atto prima della chiusura dei circuiti territoriali, un momento in cui il movimento del tiro a volo italiano tirerà le somme di una stagione invernale che settimana dopo settimana ha mantenuto alta la partecipazione sui campi di tutta la penisola.