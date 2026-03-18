Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: dodici azzurri in pedana

Dal 19 al 22 marzo in Ungheria la tappa del circuito iridato con gare individuali e a squadre
La Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici atleti nella prova del circuito internazionale.
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I convocati azzurri
La spedizione italiana, guidata dai Commissari tecnici Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), vedrà in gara:
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Mattia Galvagno
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Michele Massa
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Edoardo Giordan
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Andrea Jacquier
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Gianmarco Paolucci
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Emanuele Lambertini
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Luca Platania Parisi
Per il settore femminile:
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Julia Markowska
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Andreea Mogos
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Sofia Garnero
A questi si aggiungono, autorizzati a partecipare:
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Gabriele Albini
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Sofia Brunati
Completano la delegazione la fisioterapista Giulia Talluri e gli arbitri Alessandro Lispi e Matteo Micheli.
Obiettivo confermare i risultati di Pisa
La squadra azzurra arriva all’appuntamento ungherese dopo le nove medaglie conquistate nella tappa di Pisa e punta a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione.
Le prime tre giornate saranno dedicate alle gare individuali, mentre domenica spazio alle prove a squadre.
Il programma giorno per giorno
Giovedì 19 marzo
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Fioretto maschile A individuale (Galvagno, Lambertini, Platania Parisi)
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Spada femminile B individuale (Markowska, Brunati)
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Fioretto maschile B individuale (Massa, Paolucci)
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Spada femminile A individuale (Garnero)
Venerdì 20 marzo
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Spada maschile A individuale (Lambertini, Platania Parisi, Giordan, Albini)
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Sciabola femminile B individuale (Mogos, Markowska, Brunati)
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Spada maschile B individuale (Massa, Jacquier)
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Sciabola femminile A individuale
Sabato 21 marzo
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Fioretto femminile B individuale (Mogos)
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Sciabola maschile A individuale (Giordan, Galvagno, Albini)
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Fioretto femminile A individuale (Garnero)
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Sciabola maschile B individuale (Paolucci, Jacquier)
Domenica 22 marzo
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Fioretto femminile a squadre
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Sciabola maschile a squadre (Giordan, Galvagno, Paolucci, Jacquier)
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Spada maschile a squadre (Lambertini, Platania Parisi, Massa)