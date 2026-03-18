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Federazioni Scherma

Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: dodici azzurri in pedana

Franz Monaco
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Da sinistra Galvagno Jacquier Giordan Paolucci
da sinistra Galvagno-Jacquier-Giordan-Paolucci (BIZZI/Federscherma)

Dal 19 al 22 marzo in Ungheria la tappa del circuito iridato con gare individuali e a squadre

La Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici atleti nella prova del circuito internazionale.

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I convocati azzurri

La spedizione italiana, guidata dai Commissari tecnici Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), vedrà in gara:

  • Mattia Galvagno

  • Michele Massa

  • Edoardo Giordan

  • Andrea Jacquier

  • Gianmarco Paolucci

  • Emanuele Lambertini

  • Luca Platania Parisi

Per il settore femminile:

  • Julia Markowska

  • Andreea Mogos

  • Sofia Garnero

A questi si aggiungono, autorizzati a partecipare:

  • Gabriele Albini

  • Sofia Brunati

Completano la delegazione la fisioterapista Giulia Talluri e gli arbitri Alessandro Lispi e Matteo Micheli.

Obiettivo confermare i risultati di Pisa

La squadra azzurra arriva all’appuntamento ungherese dopo le nove medaglie conquistate nella tappa di Pisa e punta a confermare quanto di buono mostrato nella prima parte della stagione.

Le prime tre giornate saranno dedicate alle gare individuali, mentre domenica spazio alle prove a squadre.

Il programma giorno per giorno

Giovedì 19 marzo

  • Fioretto maschile A individuale (Galvagno, Lambertini, Platania Parisi)

  • Spada femminile B individuale (Markowska, Brunati)

  • Fioretto maschile B individuale (Massa, Paolucci)

  • Spada femminile A individuale (Garnero)

Venerdì 20 marzo

  • Spada maschile A individuale (Lambertini, Platania Parisi, Giordan, Albini)

  • Sciabola femminile B individuale (Mogos, Markowska, Brunati)

  • Spada maschile B individuale (Massa, Jacquier)

  • Sciabola femminile A individuale

Sabato 21 marzo

  • Fioretto femminile B individuale (Mogos)

  • Sciabola maschile A individuale (Giordan, Galvagno, Albini)

  • Fioretto femminile A individuale (Garnero)

  • Sciabola maschile B individuale (Paolucci, Jacquier)

Domenica 22 marzo

  • Fioretto femminile a squadre

  • Sciabola maschile a squadre (Giordan, Galvagno, Paolucci, Jacquier)

  • Spada maschile a squadre (Lambertini, Platania Parisi, Massa)

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