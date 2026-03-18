Biathlon, Coppa del Mondo a Oslo-Holmenkollen dal 19 al 22 marzo: Perrot e Jeanmonnot a caccia della Coppa di cristallo

Ultima tappa della stagione 2025-2026 in Norvegia: sei gare in programma tra sprint, inseguimento e mass start. Diretta su Rai e Eurosport

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon si chiude in Norvegia. Dal 19 al 22 marzo 2026, la Holmenkollen National Ski Arena di Oslo-Holmenkollen accoglie l’ultima tappa del massimo circuito mondiale, con sei gare in programma distribuite su quattro giorni.

In palio la Coppa di cristallo: occhi su Perrot e Jeanmonnot

L’appuntamento norvegese porta con sé le ultime chance per la classifica generale. I medagliati olimpici Éric Perrot e Lou Jeanmonnot si presentano a Oslo con la possibilità concreta di conquistare la prima Coppa di cristallo della propria carriera. Sarà l’ultima occasione per aggiudicarsi il titolo di campione e campionessa della stagione.

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Il calendario completo delle gare a Oslo-Holmenkollen

Le sei gare in programma coprono le tre specialità classiche del biathlon. Si parte giovedì 19 marzo con la sprint femminile sui 7,5 km alle 16:15. Venerdì 20 marzo tocca agli uomini con la sprint sui 10 km, sempre alle 16:15.

Il sabato 21 marzo è la giornata degli inseguimenti: alle 13:45 le donne sui 10 km, alle 16:15 gli uomini sui 12,5 km. A chiudere la stagione, domenica 22 marzo, le mass start: alle 13:45 quella femminile sui 12,5 km, alle 16:30 quella maschile sui 15 km. Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni.

Dove seguire le gare in Italia

Le gare di Oslo-Holmenkollen saranno trasmesse in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. In alternativa, la copertura è garantita anche dai canali Eurosport, disponibili sulle piattaforme Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Le gare sono inoltre visibili in streaming sul sito ufficiale biathlonworld.com e on demand su eurovisionsport.com, con possibili restrizioni territoriali.