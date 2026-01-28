Musetti-Djokovic: l’italiano si ritira, era in vantaggio 6-4, 6-3, 1-3

Si è concluso nel peggiore dei moti il quarto di finale che ha visto l’italiano Lorenzo Musetti affrontare il Campione Novak Djokovic.

Quando tutto sembrava scritto per il passaggio del turno di Musetti, il dolore ed il ritiro nonostante il vantaggio di 6-4, 6-3, 1-3 ritiro.

Australian Open: Musetti si ritira, Djokovic in semifinale

Una ritiro che lascia molto amaro in bocca. Alla Rod Laver Arena, nella mattinata italiana di oggi, è andato in scena il quarto di finale dell’Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.

Il suo epilogo è stato però amaro per il tennis italiano e non solo. Il carrarino, protagonista di una prestazione impeccabile, ha dovuto chiedere il ritiro nonostante fosse avanti due set a zero, lasciando strada al serbo verso la semifinale.

Musetti aveva dominato i primi due parziali con autorità e lucidità, sorprendendo Djokovic per varietà di soluzioni. Quando il match sembrava saldamente nelle sue mani, tutto è cambiato. Nel terzo set, durante il quarto punto del terzo gioco, un dolore accusato in uscita dal servizio ha costretto l’azzurro a rallentare vistosamente.

La situazione è apparsa subito seria: sullo 0-40 del terzo game Musetti ha lasciato scorrere il punto, per poi sedersi in panchina e richiedere l’intervento del medico. Dopo un trattamento alla coscia e un tentativo di rientro in campo, il verdetto è stato inevitabile. Il dolore non gli permetteva di muoversi ed è arrivato il ritiro.

Paradossalmente, era stato Djokovic a chiedere il fisioterapista tra il secondo e il terzo set, ma al rientro è stato proprio il serbo a beneficiare della situazione.

Le parole di Djokovic e l’attesa per l’avversario

Lo stesso Djokovic ha ammesso a fine gara di esser stato ad un passo dal baratro. Il campione di Belgrado, consapevole della fortuna avuta, ha poi espresso grande rispetto per l’avversario.

“Mi dispiace davvero per Lorenzo ero pronto ad andare a casa. È stato molto sfortunato e gli auguro una pronta guarigione. Avrebbe meritato di vincere oggi. Ho provato a essere aggressivo, ma non ha funzionato. Musetti ti costringe sempre a giocare un colpo in più”.

Djokovic vola così in semifinale, dove affronterà uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton, in campo tra poco.

