Australian Open, Sinner vola al terzo turno: Duckworth battuto in tre set

Il numero 2 del mondo domina l’australiano e avanza senza problemi: al prossimo turno sfida allo statunitense Spizzirri.

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro conquista il pass per il terzo turno del primo Slam della stagione superando con autorità l’australiano James Duckworth, numero 88 del ranking ATP, con il punteggio di 6-1 6-4 6-2.

Una prestazione solida, matura e mai in discussione per il numero 2 del mondo, che conferma il suo status di favorito e ribadisce l’ottimo feeling con i campi di Melbourne, dove ha già trionfato nelle ultime due edizioni del torneo.

Partita a senso unico

Sinner prende subito il controllo del match, imponendo ritmo e profondità fin dai primi game. Il primo set scivola via rapidamente, con Duckworth incapace di reggere la pressione da fondo campo. Nel secondo parziale l’australiano prova a restare aggrappato alla partita, ma l’azzurro non concede break point e chiude con autorità. Nel terzo set, ancora una volta, è il talento altoatesino a dettare legge, amministrando energie e colpi fino alla chiusura definitiva.

Numeri alla mano, una prova di grande continuità, senza cali di concentrazione e con un servizio sempre efficace nei momenti chiave.

Al terzo turno sfida a Spizzirri

Nel prossimo incontro, Sinner affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 del ranking ATP. L’americano arriva al terzo turno dopo una vera e propria battaglia durata 3 ore e 45 minuti, nella quale ha superato il cinese Yibing Wu al quinto set, dopo aver già eliminato al turno precedente il brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero 28.

Sulla carta, il confronto appare favorevole all’azzurro, ma Spizzirri si presenta con grande fiducia e un’importante tenuta fisica, maturata in un match estenuante.

Sinner sempre più leader

Per Jannik Sinner, l’obiettivo è proseguire passo dopo passo, mantenendo alta la concentrazione e gestendo al meglio le energie in un torneo che si preannuncia lungo e impegnativo. Le prime uscite confermano un atleta centrato, consapevole dei propri mezzi e sempre più leader del circuito.