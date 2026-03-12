Mondiali junior sci alpino, Trocker oro nel gigante a Narvik: Bieler bronzo

La diciassettenne altoatesina conquista il titolo mondiale juniores in Norvegia. Sul podio anche Tatum Bieler, terza dopo una grande rimonta nella seconda manche.

Grande risultato per l’Italia ai Mondiali juniores di sci alpino di Narvik, in Norvegia. Anna Trocker ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante, mentre Tatum Bieler ha chiuso al terzo posto, completando una giornata da protagonista per la squadra azzurra.

Trocker domina il gigante mondiale

La diciassettenne di Fiè allo Sciliar si è confermata al comando anche nella seconda manche della gara iridata giovanile, disputata su un tracciato reso particolarmente difficile dalle temperature poco invernali che hanno reso la pista sempre più disconnessa.

Nonostante le condizioni complicate, Trocker ha fatto registrare il terzo tempo assoluto nella seconda frazione, chiudendo con il crono finale di 2’04″04.

Alle sue spalle si è classificata la statunitense Elisabeth Bocock, staccata di 1″37 dopo essere stata quinta a metà gara.

Bieler bronzo con una rimonta di 14 posizioni

Grande prestazione anche per Tatum Bieler, ventenne di Gressoney-Saint-Jean, che ha conquistato il bronzo grazie a una rimonta straordinaria nella seconda manche.

L’azzurra ha recuperato 14 posizioni facendo segnare il miglior tempo parziale, chiudendo la gara a 1″75 dalla compagna di squadra.

Alle spalle delle italiane si sono piazzate la svizzera Shaienne Zehnder e l’austriaca Elena Rieder.

Le altre italiane in gara

Tra le altre azzurre, Giorgia Collomb, campionessa mondiale juniores nel 2025 a Tarvisio, ha perso cinque posizioni nella seconda manche chiudendo undicesima a 2″69.

Sofia Amigoni ha terminato la gara al 17° posto, mentre Ludovica Righi e Victoria Klotz non hanno completato la prova.

Seconda medaglia per Trocker a Narvik

Per Anna Trocker si tratta della seconda medaglia ai Mondiali di Narvik 2026, dopo l’argento conquistato nella combinata a squadre insieme a Ludovica Righi, finora l’unico altro podio del team azzurro nella rassegna norvegese.

Il decimo oro italiano nel gigante juniores

Con il successo di Trocker, l’Italia conquista il decimo titolo mondiale juniores nel gigante femminile.

La serie di vittorie azzurre era iniziata nel 1987 con Deborah Compagnoni, proseguita negli anni con Sabina Panzanini (1991), Karen Putzer (1996 e 1997), Denise Karbon (1999), Nadia Fanchini (2005), Marta Bassino (2014), Laura Pirovano (2017) e Giorgia Collomb (2025).

Il programma di Narvik

Il calendario dei Mondiali juniores proseguirà domani con il gigante maschile, con la prima manche alle 10 e la seconda alle 13:30.