Mondiali femminili di curling 2026 a Calgary: l’Italia si presenta con la squadra olimpica di Milano-Cortina

La BKT World Women’s Curling Championship 2026 si disputa dal 14 al 22 marzo in Canada con 13 nazioni al via. Constantini e compagne esordiscono domenica 15 contro la Sud Corea. CT Mariani: “Sono sicuro che le ragazze daranno il massimo”.

Da sabato 14 a domenica 22 marzo, Calgary diventa la capitale mondiale del curling femminile. La città canadese ospita la 47ª edizione della BKT World Women’s Curling Championship 2026, con 13 nazioni al via. Tra queste c’è anche l’Italia, pronta a misurarsi con le migliori squadre del mondo subito dopo l’esperienza olimpica di Milano-Cortina 2026.

La squadra azzurra

La rappresentativa italiana si presenta a Calgary con la stessa formazione schierata ai Giochi Olimpici: Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro) e Rebecca Mariani (MJ Academy). La delegazione sarà seguita dagli allenatori nazionali Sören Gran e Marco Mariani. Quest’ultimo ha così inquadrato le aspettative alla vigilia: “La squadra femminile deve esprimere un buon gioco per poter fare un buon risultato. Restiamo sempre fiduciosi, perché sono sicuro che le ragazze daranno il massimo. Vedremo quale sarà l’esito di questo Mondiale che arriva subito dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026”.

Il format del torneo

La competizione prevede un round robin iniziale al termine del quale sei nazioni accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le prime due classificate andranno direttamente in semifinale, mentre chi si piazzerà dal terzo al sesto posto dovrà affrontare il Qualification Game, equivalente dei quarti di finale. La fase a eliminazione diretta è in programma tra sabato 21 e domenica 22 marzo.

I precedenti azzurri e il calendario completo

Nel 2025 l’Italia aveva chiuso l’edizione di Uijeongbu al decimo posto. Il miglior risultato di sempre rimane la quarta piazza del 2024 a Sydney. Le azzurre esordiscono nella notte tra sabato e domenica con la sfida alla Sud Corea e affronteranno poi tutte le altre dodici nazionali partecipanti nel corso della settimana. Di seguito il calendario completo con gli orari italiani: domenica 15 ore 2:00 vs Sud Corea; domenica 15 ore 20:30 vs Svezia; lunedì 16 ore 1:30 vs Australia; lunedì 16 ore 21:00 vs Cina; martedì 17 ore 16:00 vs Canada; martedì 17 ore 21:00 vs Norvegia; mercoledì 18 ore 16:00 vs Giappone; mercoledì 18 ore 21:00 vs Stati Uniti; giovedì 19 ore 16:00 vs Danimarca; venerdì 20 ore 2:00 vs Scozia; venerdì 20 ore 16:00 vs Svizzera; sabato 21 ore 2:00 vs Turchia.