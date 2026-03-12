Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, la Cina guida il medagliere: Italia quinta con 10 podi

I Giochi Paralimpici Invernali entrano nel vivo: Pechino in testa con 27 medaglie complessive, mentre l’Italia resta tra le protagoniste davanti al pubblico di casa.
Le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo. Dopo la Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona, i nove giorni di gare stanno regalando spettacolo nelle sei discipline in programma: biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard.
Sono 79 i titoli in palio nella rassegna paralimpica, con l’Italia impegnata a recitare un ruolo da protagonista davanti al pubblico di casa.
La Cina guida il medagliere
In testa al medagliere provvisorio c’è la Cina, che ha conquistato 10 ori, 7 argenti e 10 bronzi, per un totale di 27 medaglie.
Alle sue spalle si trovano gli Stati Uniti, secondi con 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi (14 medaglie complessive), mentre sul terzo gradino del podio provvisorio c’è l’Austria, che ha raccolto 5 ori, 1 argento e 4 bronzi.
L’Italia quinta nel medagliere
L’Italia occupa attualmente la quinta posizione, con 3 medaglie d’oro, 6 d’argento e 1 di bronzo, per un totale di 10 podi.
Davanti agli azzurri soltanto la Russia, quarta con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi. Alle spalle della squadra italiana seguono Francia (3-4-3, 10 medaglie), Ucraina (3-2-5, 10), Svezia (3-0-3, 6) e Germania (2-4-6, 12).
Il medagliere completo
Questa la classifica aggiornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026:
-
Cina – 10 ori, 7 argenti, 10 bronzi (27)
-
USA – 6 ori, 5 argenti, 3 bronzi (14)
-
Austria – 5 ori, 1 argento, 4 bronzi (10)
-
Russia – 4 ori, 1 argento, 2 bronzi (7)
-
Italia – 3 ori, 6 argenti, 1 bronzo (10)
-
Francia – 3 ori, 4 argenti, 3 bronzi (10)
-
Ucraina – 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi (10)
-
Svezia – 3 ori, 0 argenti, 3 bronzi (6)
-
Germania – 2 ori, 4 argenti, 6 bronzi (12)
-
Norvegia – 2 ori, 2 argenti, 0 bronzi (4)
-
Paesi Bassi – 2 ori, 1 argento, 1 bronzo (4)
-
Spagna – 2 ori, 1 argento, 0 bronzi (3)
-
Svizzera – 2 ori, 0 argenti, 1 bronzo (3)
-
Canada – 1 oro, 3 argenti, 6 bronzi (10)
-
Corea del Sud – 1 oro, 3 argenti, 1 bronzo (5)
-
Bielorussia – 1 oro, 1 argento, 0 bronzi (2)
-
Cechia – 0 ori, 3 argenti, 0 bronzi (3)
-
Giappone – 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi (2)
-
Brasile – 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
-
Gran Bretagna – 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
-
Australia – 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
-
Finlandia – 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
-
Slovacchia – 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi (2)
-
Kazakistan – 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1)
-
Lettonia – 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1)
Con diverse gare ancora da disputare, la classifica resta aperta e il Team Italia punta ad aumentare il proprio bottino nelle ultime giornate della manifestazione.