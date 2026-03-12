Skicross, Deromedis secondo e Galli terza a Montafon: doppio podio per l’Italia

Grande risultato per gli azzurri nella tappa di Coppa del Mondo in Austria. Simone Deromedis chiude al secondo posto nella gara maschile, mentre Jole Galli conquista il terzo gradino del podio tra le donne.

Doppio podio per l’Italia nello skicross di Coppa del Mondo a Montafon, in Austria. Simone Deromedis e Jole Galli tornano tra i protagonisti del circuito internazionale con il secondo e il terzo posto nelle rispettive gare.

La vittoria nella prova maschile è andata al canadese Reece Howden, mentre tra le donne si è imposta la svedese Sandra Näslund.

Deromedis secondo nella gara maschile

Per Simone Deromedis, campione olimpico, si tratta del ventesimo podio in carriera in Coppa del Mondo e del quarto stagionale, oltre all’oro olimpico conquistato a Livigno.

Il 25enne trentino ha raggiunto la finale grazie al successo nella propria batteria, al secondo posto nei quarti di finale alle spalle dello svizzero Regez e alla vittoria in semifinale.

Nella finale decisiva Howden ha provato subito a fare la differenza in partenza. Deromedis ha tentato la rimonta nel corso della gara, senza però trovare lo spazio per il sorpasso.

Il podio della gara maschile è completato dallo svizzero Alex Fiva, mentre il francese Nicolas Raffort ha chiuso al quarto posto.

Gli altri italiani in gara

Tra gli altri azzurri, Edoardo Zorzi si è fermato ai quarti di finale chiudendo al dodicesimo posto.

Eliminati nelle batterie invece Federico Tomasoni, argento olimpico, che ha terminato al 19° posto, e Dominik Zuech, 27°.

Quando mancano quattro gare alla conclusione della stagione, Howden rafforza il primato nella classifica generale con 843 punti. Deromedis sale invece al secondo posto con 596, superando il tedesco Wilmsmann fermo a 574.

Galli terza nella gara femminile

Podio anche per Jole Galli, che conquista il terzo posto e centra il terzo podio stagionale, portando il suo totale in Coppa del Mondo a nove piazzamenti tra i primi tre.

Nella finale la svedese Sandra Näslund e la svizzera Maier hanno preso subito vantaggio, mentre la valtellinese è riuscita a superare la canadese Hannah Schmidt nel duello per il terzo posto.

Nel percorso verso la finale Galli aveva vinto il proprio quarto di finale, per poi chiudere la semifinale alle spalle proprio di Näslund.

Le classifiche di Coppa del Mondo

Nella classifica generale femminile Näslund guida con 968 punti, con 165 punti di vantaggio su Maier (803).

Terza è Berger Sabbatel con 623, mentre Jole Galli occupa la quarta posizione con 462 punti.

Prossima tappa in Canada

Il circuito di Coppa del Mondo di skicross si sposterà ora in Canada, dove Craigleith ospiterà due gare tra il 21 e il 22 marzo, precedute da due giornate dedicate alle qualificazioni.