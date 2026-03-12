Van der Poel vince la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, Pellizzari in Maglia Azzurra

L’olandese dell’Alpecin-Premier Tech si impone allo sprint nella frazione da Tagliacozzo a Martinsicuro. Secondo Giulio Pellizzari, che conquista la leadership della classifica generale.
Mathieu Van der Poel si aggiudica la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi allo sprint nella frazione che ha portato il gruppo da Tagliacozzo a Martinsicuro.
Il corridore dell’Alpecin-Premier Tech ha avuto la meglio nella volata finale davanti a Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che grazie al risultato di giornata conquista la Maglia Azzurra di leader della classifica generale.
Pellizzari nuovo leader della corsa
Il secondo posto consente a Pellizzari di salire al comando della classifica generale della Corsa dei Due Mari, diventando il nuovo leader della competizione.
Sul traguardo della località teramana ha chiuso terzo Tobias Halland Johannessen.
Ganna nella volata finale
Nello sprint conclusivo ha partecipato anche Filippo Ganna, che è rimasto nel gruppo di testa fino all’arrivo senza però riuscire a trovare lo spazio per imporsi nella volata.
La Tirreno-Adriatico prosegue così con nuovi equilibri in classifica generale dopo la quarta frazione.