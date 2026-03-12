Tiro a volo, il calendario del weekend: Club Cup di Compak Sporting e titoli invernali a Vetralla

Terzo fine settimana di marzo ricco di appuntamenti FITAV: in programma il Gran Premio di Club Cup di Compak Sporting a Conselice, Torretta e Campoformido, il Campionato Invernale di Tiro Combinato e Country Rifle a Vetralla e l’Uno d’Oro del Settore Giovanile.

Il terzo fine settimana di marzo propone numerosi appuntamenti nel calendario federale del Tiro a Volo italiano, con gare dedicate sia agli agonisti sia agli appassionati della disciplina.

Tra gli eventi principali figurano il Gran Premio di Club Cup di Compak Sporting, il Campionato Invernale di Tiro Combinato e Country Rifle, l’Uno d’Oro del Settore Giovanile e le prove dei Campionati Regionali Invernali.

Club Cup di Compak Sporting

Sabato 14 e domenica 15 marzo si disputerà il 1° Gran Premio di Club Cup di Compak Sporting, ospitato dai Tav Conselice (Ravenna), Torretta (Reggio Calabria) e Campoformido (Udine).

La gara rappresenta il primo appuntamento della Club Cup individuale e di società della stagione e sarà valida sia per il Ranking 2026 sia per il barrage Top Ranking, riservato ai migliori tiratori di ogni categoria e qualifica.

La competizione si svolgerà su 100 piattelli, da completare in un’unica giornata a scelta tra sabato e domenica, con turno mattutino o pomeridiano. In caso di parità in classifica verrà presa in considerazione la serie realizzata sul campo prescelto, da comunicare al coordinatore prima dell’inizio della gara.

La gara a squadre

Accanto alla prova individuale è prevista anche la gara a squadre. Ogni società potrà schierare due tipologie di team:

Tipologia A : tre tiratori, con al massimo un atleta di Eccellenza e due di Prima Categoria

Tipologia B: tre tiratori, con al massimo due di Seconda Categoria e uno di Terza Categoria

Il risultato contribuirà alla classifica a penalità che a fine stagione determinerà la società vincitrice della Club Cup Assoluta.

In palio medaglie FITAV, montepremi e il podio di una gara nazionale.

Campionato Invernale a Vetralla

Sempre nel weekend del 14 e 15 marzo, il Tav Vetralla (Viterbo) assegnerà i titoli del Campionato Invernale di Tiro Combinato e Country Rifle.

Al momento dell’iscrizione ogni concorrente dovrà indicare il calibro utilizzato, che non potrà essere cambiato durante la gara. La partecipazione è aperta ai tesserati FITAV di tutte le categorie e qualifiche.

Nel Tiro Combinato la prova prevede:

50 piattelli a scorrere

15 colpi a 100 metri su tre sagome

5 colpi sul cinghiale corrente a 50 metri

Il Country Rifle si svolgerà invece esclusivamente con la carabina:

15 colpi sulle tre sagome fisse a 100 metri

5 colpi sulla sagoma mobile a 50 metri

In caso di parità per le prime tre posizioni, nel Tiro Combinato si disputerà uno shoot-off su 25 piattelli più 5 colpi sul cinghiale corrente, mentre nel Country Rifle la priorità verrà data al punteggio sul cinghiale corrente, seguito da quelli su capriolo, volpe e camoscio.

Premi e classifiche

Per le classifiche individuali sono in palio Scudetto e medaglia FITAV per il primo classificato e medaglie FITAV per secondo e terzo posto.

Nella gara a squadre, invece, alla formazione vincitrice andranno Scudetti e medaglie, mentre alle squadre seconda e terza classificata saranno assegnate le medaglie federali.

L’Uno d’Oro del Settore Giovanile

Domenica 15 marzo sarà la volta dell’Uno d’Oro del Settore Giovanile, ospitato dai Tav La Torre (Pisa) e La Tranquilla (Vibo Valentia).

La gara di Fossa Olimpica e Skeet, riservata agli Under 20, vedrà in pedana giovani tiratori provenienti da 15 regioni italiane.

La competizione si svolgerà con formula a torneo:

tre serie di qualificazione (75 piattelli)

semifinale e finale su 25 piattelli

I migliori sei tiratori di ogni qualifica accederanno alle fasi decisive, ripartendo da zero. In caso di parità, gli accessi alle fasi successive e il podio saranno decisi con shoot-off a eliminazione al primo zero.

Campionati Regionali Invernali

Nel fine settimana si disputeranno anche prove e finali dei Campionati Regionali Invernali in otto impianti di sei regioni italiane, manifestazioni ormai prossime alla conclusione della stagione.

L’elenco completo delle ASD coinvolte è disponibile nel consueto PDF dedicato alle gare del 13-15 marzo.

Un weekend ricco di gare

Il programma del weekend promette spettacolo e contenuti tecnici, con le pedane italiane pronte ad accogliere specialisti del tiro a volo, sia del comparto olimpico sia di quello amatoriale.