Il weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 dal 13 al 16 marzo

Torino-Parma venerdì, Udinese-Juventus sabato e Como-Roma domenica le tre gare di Serie A in co-esclusiva. In Premier League occhi puntati su Manchester United-Aston Villa e Liverpool-Tottenham. Venerdì alle 19 su Sky Sport Uno il quarto episodio di Reload dedicato a Lorenzo Minotti.

Un fine settimana ricco di calcio su Sky e in streaming su NOW: da venerdì 13 a lunedì 16 marzo sono in programma la 29ª giornata di Serie A Enilive, la 32ª di Serie C Sky Wifi, la 30ª di Premier League, la 26ª di Bundesliga e la 26ª di Ligue 1.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Serie A Enilive: tre gare in co-esclusiva

Venerdì 13 marzo alle 20.45 apre la giornata Torino-Parma, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, con la telecronaca di Dario Massara e il commento di Massimo Gobbi. Sabato 14 marzo alle 20.45 è il turno di Udinese-Juventus, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K: telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Aldo Serena. Domenica 15 marzo alle 18 spazio a Como-Roma, scontro diretto in ottica Champions League, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con Riccardo Gentile alla telecronaca e Riccardo Montolivo al commento.

Venerdì sera appuntamento con Friday Night dalle 20 e dalle 22.45, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano con Massimo Marianella e Walter Zenga. Sabato pomeriggio dalle 14 La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile, seguito da Saturday Night dalle 20 con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi. Domenica dalle 12 nuova Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Lorenzo Minotti e Angelo Carotenuto; dalle 15.30 Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan e Alessio Scarchilli; dalle 20 e 22.45 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Lunedì 16 marzo dalle 22.45 L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna e ospite speciale Borja Valero.

Serie C Sky Wifi: 32ª giornata e finale di Coppa Italia

Venerdì 13 marzo alle 20.30 apre Alcione Milano-Union Brescia su Sky Sport 252. Sabato 14 si giocano sei partite alle 14.30, tra cui Torres-Ravenna su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; alle 17.30 altre cinque gare con Vis Pesaro-Ternana in evidenza; alle 20.30 Sambenedettese-Campobasso e Albinoleffe-Giana Erminio. Domenica 15 marzo alle 12.30 riflettori puntati su Crotone-Salernitana (Sky Sport Uno e Sky Sport 257) e Forlì-Juventus Next Gen (Sky Sport Calcio e Sky Sport 258); alle 14.30 sei partite con Benevento-Foggia in primo piano; alle 17.30 cinque gare con Casertana-Monopoli su Sky Sport Max e Sky Sport 252; alle 20.30 Lecco-Novara. Lunedì 16 marzo alle 20.30 chiude L.R. Vicenza-Inter U23 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Da segnare in agenda anche mercoledì 18 marzo: alle 20.30 su Sky Sport 255 il match d’andata della finale di Coppa Italia Serie C tra Potenza e Latina.

Premier League: cinque gare sabato, United-Villa e Liverpool-Tottenham domenica

Per la 30ª giornata di Premier League sabato 14 marzo si giocano cinque partite: alle 16 Sunderland-Brighton (Sky Sport Max) e Burnley-Bournemouth (Sky Sport Mix); alle 18.30 Arsenal-Everton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Chelsea-Newcastle (Sky Sport Arena); alle 21 West Ham-Manchester City (Sky Sport 254). Domenica 15 marzo alle 15 Manchester United-Aston Villa, sfida in ottica Champions League, su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con Crystal Palace-Leeds (Sky Sport 257) e Nottingham Forest-Fulham (Sky Sport 258) in contemporanea; alle 17.30 Liverpool-Tottenham su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella. Lunedì 16 marzo alle 21 Brentford-Wolverhampton chiude la giornata su Sky Sport Calcio.

Bundesliga: Leverkusen-Bayern il match di punta

Per la 26ª giornata di Bundesliga venerdì 13 marzo alle 20.30 apre Borussia Mönchengladbach-St. Pauli su Sky Sport Max. Sabato 14 alle 15.30 il big match Bayer Leverkusen-Bayern Monaco su Sky Sport Calcio, mentre alle 18.30 Amburgo-Colonia su Sky Sport 257. Domenica 15 alle 15.30 Werder Brema-Mainz (Sky Sport Max), alle 17.30 Friburgo-Union Berlino (Sky Sport 258) e alle 19.30 Stoccarda-Lipsia su Sky Sport Max.

Ligue 1: scontro diretto Rennes-Lille domenica sera

Per la 26ª giornata di Ligue 1 venerdì 13 marzo alle 20.45 Olympique Marsiglia-Auxerre su Sky Sport Mix. Sabato 14 alle 17 Lorient-Lens su Sky Sport 256. Domenica 15 alle 17.15 Le Havre-Lione su Sky Sport 257 e alle 20.45, da non perdere, lo scontro diretto in chiave Europa tra Rennes e Lille su Sky Sport Calcio, con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo. Domenica alle 13 su Sky Sport Max anche Aston Villa-Manchester City di Barclays Women’s Super League, con la telecronaca di Federico Zanon.

Reload: il quarto episodio su Lorenzo Minotti

Venerdì 13 marzo alle 19 su Sky Sport Uno, e disponibile anche on demand, va in onda il quarto episodio di Reload, la produzione originale di Sky Sport dedicata ai talent della Casa dello Sport. Protagonista Lorenzo Minotti, storico capitano del Parma, che ripercorre la sua carriera dagli inizi al Cesena fino al grande Parma di Nevio Scala, capace tra il 1990 e il 1995 di passare dalla promozione in Serie A alla vittoria di tre trofei europei.