La Premier League fa tappa in Italia: la presentazione dell’evento a Roma

Nel Salone d’Onore del CONI è stata presentata oggi la tappa romana della Karate 1 – Premier League, che si disputerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo.

Karate, presentata la Premier League

Il circuito più autorevole al mondo della World Karate Federation approderà in Italia con i top player della classifica globale, in un appuntamento che riporterà Roma al cuore del karate internazionale.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente FIJLKAM Giovanni Morsiani, il numero uno della World Karate Federation Antonio Espinós e il responsabile del Settore Karate FIJLKAM Davide Benetello, accompagnati da una rappresentanza della Nazionale italiana capitanata dal campione iridato Matteo Avanzini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Questa Premier League sarà il primo evento FIJLKAM con certificazione internazionale ISO 20121 per la sostenibilità, e il pioniere federale nel cammino verso Go2FoodSaving per combattere gli sprechi alimentari, a prova del impegno verso un modello gestionale responsabile e innovativo.

Luciano Buonfiglio ha offerto il saluto del CONI, evidenziando il calibro internazionale della kermesse: “Rivolgo un sincero plauso alla FIJLKAM per questo prestigioso riconoscimento della WKF. Sarà una gara di altissimo livello che rafforza la posizione dell’Italia nel mondo, grazie al talento degli atleti, alla competenza di tecnici e dirigenti, e nel segno dei valori dello sport, della sostenibilità e dell’inclusione”.

Il presidente federale Giovanni Morsiani ha ringraziato le autorità e ha rimarcato il peso dell’appuntamento per l’evoluzione federale: “Ringrazio il presidente del CONI, il Comune di Roma, l’assessore Onorato, e la WKF per la fiducia. La certificazione ISO 20121 è il nostro fiore all’occhiello, sarà al centro del nostro percorso insieme al Go2FoodSaving, e conferma la qualità della nostra organizzazione. Siamo sempre più al centro dell’attività internazionale e i risultati degli ultimi anni dimostrano la forza del nostro movimento”.

L’assessore Alessandro Onorato ha riaffermato il supporto di Roma Capitale: “Il Comune di Roma è al vostro fianco. Questo evento è motivo di grande orgoglio e conferma il ruolo della città come capitale dei grandi eventi sportivi”.

Antonio Espinós, presidente WKF, ha esaltato la vivacità del karate azzurro: “È un piacere essere qui. La grande presenza degli atleti italiani nelle Premier League e nelle Serie A dimostra la forza e la vitalità del vostro movimento”.

Davide Benetello ha concluso sottolineando il valore epico della prova romana: “Il nostro motto è ‘Don’t miss history’, perché stiamo facendo la storia. Il movimento italiano è forte e con questa Premier League alziamo ancora l’asticella. Vogliamo realizzare una delle migliori edizioni di sempre”..

Ampio spazio al progetto Guardian Girls, campagna mondiale della World Karate Federation e FIJLKAM per prevenire la violenza di genere con l’autodifesa. Oggi, dalle 18:00 alle 19:30, seminario gratuito per tutte le donne. Durante la conferenza, le istruttrici certificate Cinzia Colaiacomo e Alessia Coppola Neri – consigliere federali – hanno eseguito una prova pratica. Il protocollo Guardian Girls cura anche la dimensione psicologica.

Emozionante la performance di Federica Yakymashko, medaglia di bronzo mondiale al Cairo nel parakarate, con un saggio del kata tricolore. Presente la Nazionale italiana che gareggerà nella tappa romana. Gli azzurri punteranno alto al PalaPellicone, al completo per tre giornate di match.

Si parte domani, venerdì 13 marzo, con le qualificazioni iniziali della Karate 1 – Premier League di Roma, fra le quattro tappe del circuito 2026.