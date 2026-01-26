Australian Open, Sinner vince il derby italiano: Darderi battuto in tre set

Dopo la gioia di Lorenzo Musetti contro Fritz, va avanti anche Sinner: il numero 2 al mondo ha vinto il derby con Darderi in tre set

Quando il gioco si fa duro, Jannik Sinner continua a vincere. Il tennista altoatesino era reduce da crampi e fatica, che potevano avere un peso al meglio dei tre set di un Grande Slam. Ma le cose sono andate bene nel derby italiano contro Luciano Darderi.

Il numero due al mondo ha iniziato benissimo il primo set, regolando subito il rivale italiano con il punteggio di 6-1. Le cose non sono cambiate più di tanto nel secondo set, quando Darderi è riuscito a strappare solo tre game.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La partita è andata avanti piuttosto velocemente, anche se nel terzo set il classe 2002 con cittadinanza argentina si è fatto valere decisamente di più. Infatti, Sinner è stato costretto ad annullare addirittura quattro palle break.

Sinner va avanti agli Australian Open: il prossimo avversario

Il decimo game del terzo set sembrava quello giusto per chiudere i giochi, ma Darderi è riuscito a tenere il servizio, portando avanti il match.

Il tie break è stato inevitabile, ma Sinner non ha sbagliato, portando a casa la partita con il risultato di 6-1 6-3 7-6. Tempo di gioco: 2 ore e 11 minuti.

Ora il livello si alza, visto che l’avversario di Sinner sarà uno tra Ruud e Shelton, che a breve si sfideranno a Melbourne. E la speranza è che il tennista altoatesino possa migliorare ancora il suo stato di forma in vista dei match decisivi.