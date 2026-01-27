Australian Open, Sabalenka in semifinale: non c’è storia per Jovic

Aryna Sabalenka non sbaglia contro Iva Jovic e si guadagna di diritto l’accesso alla semifinale degli Australian Open: la prossima avversaria

Sono giorni caldi, caldissimi a Melbourne. I campi sono praticamente un forno a cielo aperto che stanno mettendo a dura prova gli atleti. Oggi si giocava con una temperatura vicinissima ai 40 gradi, ma ciò non ha impedito a Aryna Sabalenka di travolgere Iva Jovic in due set e accedere alla semifinale.

La numero uno al mondo non fa sconti, dunque. Oggi è partita subito molto forte e già nel primo set ha dato dimostrazione di voler imprimere il giusto ritmo al match e dominare. Il risultato è presto detto: 6-3 contro contro la testa di serie numero 29 e si va avanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La vera prova di forza è arrivata, infatti, nel secondo set, in cui Sabalenka è stata assolutamente ingiocabile e non ha concesso neppure un game all’avversaria. Di base è servita solo un’ora e mezza alla numero uno al mondo per accedere alla semifinale con il punteggio di 6-3 6-0.

Sabalenka domina in Australia: neanche un set perso

Fa sempre impressione vedere un’atleta dominare così e contro avversarie di assoluto valore. Finora Sabalenka non ha perso un set dall’inizio del torneo, segno di uno stato di forma eccezionale.

Ora dovrà guardare oltre, in particolare al duello tra l’americana Coco Gauffe l’ucraina Elina Svitolina da cui emergerà la sua prossima avversaria. Ma se c’è una favorita per il titolo, quella oggi non può che essere proprio Sabalenka.