Australian Open, Musetti asfalta Fritz: nuovo record, ora Djokovic

Lorenzo Musetti ha fatto il suo dovere contro Taylor Fritz ed è ai quarti di finale degli Australian Open: nuova sfida contro Djokovic

I campioni sono fatti di un’altra pasta e l’Italia nel tennis ne sa qualcosa. Lorenzo Musetti vola a Melbourne e porta a casa i quarti di finale con uno straordinario 6-2 7-5 6-4. Sono bastate due ore e tre minuti per regolare un avversario temibile come Taylor Fritz e strappare il pass per il prossimo turno.

‘Muso’ ha messo in campo grande grinta e ha sbagliato davvero poco, unendo la tecnica a una determinazione che difficilmente lo schioderà da questi livelli. Si tratta di una vittoria in tre set che comunque fa rumore, visto il valore del diretto avversario, i colpi e la capacità di capitalizzare.

Con il successo nella notte italiana, Musetti riesce anche a fare a pezzi una sua bestia nera. Infatti, non era mai riuscito a fare bene agli Australian Open e non aveva mai superato il terzo turno.

Musetti accarezza un nuovo record. E ora parte la sfida a Djokovic

Il prossimo avversario di Musetti sarà, neanche a dirlo, Novak Djokovic. Dalle Olimpiadi, sta diventando ormai una classica del tennis maschile. E per nulla un impegno semplice per l’italiano.

Il serbo è arrivato ai quarti senza neanche giocare, visto il ritiro di Mensik. A proposito di qualificazione, con questo successo Musetti è ai arrivato almeno ai quarti in tutti i tornei del grande Slam. Un risultato pazzesco che certifica come oggi sia di diritto tra i migliori al mondo.