Australian Open: la preparazione di Sinner verso il derby contro Darderi

Dopo una battaglia intensa e drammatica al terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner, detentore del titolo a Melbourne, si è assicurato un posto negli ottavi di finale, dove lo attende un derby tutto italiano contro Luciano Darderi.

Il giovane azzurro ha faticato nella notte contro l’americano Eliot Spizzirri, superando crisi di crampi e condizioni estreme di caldo, e ora ha spostato l’attenzione verso la preparazione per il prossimo match.

In vista di questo confronto interno alla squadra italiana, Sinner ha concentrato la sua preparazione in sessioni indoor a Melbourne, sfruttando campo al coperto per affondare gli aspetti tecnici e fisici in condizioni più controllare rispetto al clima torrido che ha caratterizzato la prima parte del torneo.

Allenamento indoor e recupero

La scelta di lavorare in un ambiente coperto e protetto dal vento e dal sole diretto riflette la volontà di Sinner di arrivare nel miglior modo possibile al derby contro Darderi, riducendo al minimo gli effetti del calco e delle condizioni estreme viste nel turno precedente.

Le sedute indoor gli hanno consentito di concentrarsi sui vari aspetti del gioco con meno distrazioni ambientali, gestendo con attenzione il suo stato fisico dopo la dura battaglia di questa notte (italiana) contro Spizzirri.

Questo tipo di allenamento è particolarmente utile per affondare il “feeling” con il campo in vista di una partita ad alta tensione come quella contro il connazionale, dove i dettagli tecnici possono fare la differenza.

Il derby italiano: Sinner vs Darderi

Il derby tra Jannik Sinner e Luciano Darderi rappresenta una delle partite più intriganti della seconda settimana degli Australian Open 2026. Darderi, 22esima testa di serie del tabellone, ha raggiunto gli ottavi eliminando il russo Karen Khachanov in quattro set, mostrando solidità e fiducia nei propri mezzi.

Per Sinner, invece, si tratta di un’opportunità di ribadire il suo ruolo di leader nel movimento azzurro e avanzare nella competizione, mentre per il classe 2002 è l’occasione di continuare il suo percorso, fino a qui sorprendente, in uno Slam.

Il match è in programma lunedì 26 gennaio alla Margaret Court Arena intorno alle 8:00, ore italiane (18:00 locali).