Australian Open, Cobolli eliminato al primo turno: il vero motivo

Brutta sorpresa per il tennis italiano agli Australian Open: Flavio Cobolli è stato eliminato già al primo turno, ecco il motivo

La crescita di Flavio Cobolli si ferma a Melbourne. Il tennista romano non è riuscito, in questo caso, a essere la sorpresa positiva del torneo, come spesso gli è capitato negli ultimi anni. Anzi, stavolta si parla di lui solo in negativo e per la delusione ancora cocente tra i suoi tifosi.

Il numero 22 del mondo ha perso al primo turno ed è stato eliminato dal torneo australiano per mano di Arthur Fery, il 185esimo al mondo. Di sicuro, i pronostici erano ben diversi alla vigilia. Ma sul campo c’è stato un vero e proprio dominio, a senso unico.

In effetti, il punteggio finale rispecchia molto bene l’andamento della partita (7-6, 6-4, 6-1). E viene da chiedersi come sia possibile, visti i valori tecnici di partenza e le qualità del campione romano. Allora, cosa è successo e perché l’eliminazione di Cobolli potrebbe fare meno male del previsto?

Cobolli eliminato da Fery: ha avuto un problema fisico

Senza voler togliere nulla a Fery, che ha giocato un’ottima partita e ha meritato il passaggio del turno, c’è un motivo ben preciso dietro l’eliminazione di Cobolli ed è legato a una difficoltà fisica.

Durante la sua presenza in campo, il tennista numero 22 al mondo ha dovuto fare i conti con problemi di stomaco, probabilmente anche intestinali. Non a caso, dopo il tie-break del primo set è stato costretto a correre in bagno.

È impossibile pensare che ciò non abbia inciso sull’andamento del match e sul suo esito finale. Ma Cobolli saprà rifarsi nei prossimi tornei.