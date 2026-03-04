Formula 1, il Mondiale 2026 parte dall’Australia: Vasseur “Ferrari in pista con concentrazione e umiltà”

Il Gran Premio di Melbourne inaugura la nuova stagione di Formula 1, segnata da regolamenti tecnici rivoluzionari. Il team principal della Ferrari: “I test in Bahrain ci hanno dato indicazioni utili, ma la gara dirà di più”.

Il Mondiale di Formula 1 2026 prende il via da Melbourne

Con il Gran Premio d’Australia prende ufficialmente il via il Mondiale di Formula 1 2026, una stagione che si preannuncia come una delle più importanti degli ultimi anni per la categoria.

Il campionato si apre a Melbourne, in Australia, con una serie di nuovi regolamenti tecnici destinati a cambiare profondamente il volto della Formula 1. Le novità riguardano diversi aspetti delle monoposto, tra cui power unit, aerodinamica, telaio e gestione energetica, configurando una delle rivoluzioni più significative degli ultimi decenni.

I test in Bahrain e le prime indicazioni

Nel corso dei test pre-stagionali le squadre hanno lavorato per comprendere e sviluppare al meglio le nuove monoposto. Le prove svolte hanno avuto l’obiettivo di raccogliere dati utili e ottimizzare le prestazioni delle vetture in vista del debutto in gara.

Secondo quanto emerso dai test, i team dispongono di una prima base di riferimento, ma sarà il Gran Premio inaugurale a fornire le prime indicazioni concrete sui valori in pista.

Vasseur: “Affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà”

A fare il punto sulla situazione in casa Ferrari è stato il team principal Fred Vasseur, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto durante i test.

“I test in Bahrain ci hanno permesso di completare un buon numero di chilometri e raccogliere dati preziosi per migliorare la nostra comprensione della SF-26 – sottolinea – Abbiamo lavorato in modo metodico su diverse aree chiave e raccolto molte informazioni utili”.

Il dirigente della scuderia di Maranello ha però ricordato che le condizioni delle prove non sempre riflettono i reali valori in pista.

“Le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative e Melbourne sarà la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari. Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite: noi affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà”.