Australian Open, buona la prima per Errani e Paolini: avanti nel doppio femminile

Esordio convincente per Sara Errani e Jasmine Paolini agli Australian Open. La coppia azzurra supera in due set Lumsden e Tang e conquista l’accesso al secondo turno del torneo di doppio femminile.

Parte con il piede giusto l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile degli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica. Le due azzurre hanno superato senza particolari difficoltà il primo turno, battendo la coppia formata da Maia Lumsden e Qianhui Tang con il punteggio di 6-3, 6-2.

Un match gestito con autorità dall’inizio alla fine, nel quale Errani e Paolini hanno fatto valere affiatamento ed esperienza, imponendo il proprio ritmo e concedendo poche chance alle avversarie. Solide al servizio e aggressive in risposta, le italiane hanno indirizzato il primo set con un break decisivo, per poi accelerare ulteriormente nella seconda frazione, chiusa senza affanni.

Per la coppia azzurra si tratta di un debutto incoraggiante, che conferma le buone sensazioni alla vigilia del torneo e permette di guardare con fiducia al secondo turno, dove il livello dell’opposizione salirà ulteriormente.

Gli Australian Open rappresentano un banco di prova importante per Errani e Paolini, chiamate a confermare continuità e solidità in un tabellone che, come sempre, non concede margini di distrazione.