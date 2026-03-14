Italia travolta a Cardiff: il Galles rialza la testa, gli azzurri chiudono in salita

Dopo l’entusiasmo acceso dal prestigioso successo ottenuto contro l’Inghilterra nella giornata precedente, l’Italia del rugby si è fermata bruscamente a Cardiff, incassando una sconfitta netta contro il Galles nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2026.

Al Principality Stadium la formazione guidata da Gonzalo Quesada è stata superata con il punteggio di 31 a 17 al termine di una partita che i padroni di casa avevano già indirizzato in modo deciso nel primo tempo, chiuso sul 21-0. Per gli azzurri è stata una gara complicata quasi dall’inizio alla fine, con poche occasioni sfruttate e una reazione arrivata troppo tardi.

Dalla speranza all’impatto con la realtà

L’avvio del match aveva anche offerto all’Italia la possibilità di mettere subito pressione ai gallesi, ma il tentativo della piazzola di Paolo Garbisi non è andato a buon fine. Da quel momento il Galles ha preso progressivamente il controllo della partita, trovando la prima meta con Aaron Wainwright e costruendo poi lo strappo decisivo poco prima della mezz’ora. Lo stesso Wainwright ha firmato la seconda marcatura personale, mentre poco dopo è arrivata la meta di Dewi Lake.

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Con le trasformazioni di Dan Edwards, i britannici sono andati all’intervallo con tre segnature pesanti di vantaggio e con un’Italia incapace di trovare continuità offensiva o di contenere l’inerzia avversaria. Il 21-0 maturato nei primi quaranta minuti ha, di fatto, condizionato il resto dell’incontro.

Reazione tardiva e classifica ancora aperta

Nella ripresa ci si aspettava una risposta immediata degli azzurri, ma è stato ancora il Galles a colpire, conquistando il bonus offensivo con una quarta meta firmata da Dan Edwards, autore anche di un from che ha portato il risultato sul 31-0. Solo a quel punto l’Italia ha iniziato a dare segnali concreti, andando a segno prima con Tommaso Di Bartolomeo, poi con Tommaso Allan e infine con lo stesso Garbisi, senza però riuscire a riaprire davvero il confronto.

Nel finale sono state anche annullate due mete agli azzurri, una a Ioane e una a Marin, dopo il controllo del TMO. Con questo successo il Galles evita di chiudere senza vittorie, mentre l’Italia complica la propria corsa al quarto posto, che resta legata ai risultati delle altre partite prima del turno conclusivo.