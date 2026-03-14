A1, Biella applaude Bonicelli e incorona Pro Carate e Libertas Vercelli

La seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, andata in scena al Biella Forum, si è aperta con un momento dal forte impatto emotivo prima ancora che sportivo: il ritorno in presenza di Lorenzo Bonicelli a una manifestazione del suo mondo. Accolto con grande calore dal pubblico e dalla Federazione, il ginnasta lecchese ha raccontato di essersi sentito immediatamente di nuovo nel suo ambiente, circondato da amici, compagni e affetto sincero.

Poi la scena è passata alla gara, seguita da oltre duemila spettatori, che ha confermato i valori già emersi nella prima prova: al maschile continua la corsa della Ginnastica Pro Karate, mentre nel femminile la Libertas Vercelli ha rafforzato la propria leadership, sfruttando al meglio l’appuntamento (quasi) di casa.

Pro Carate allunga, ma la lotta resta viva

Nel settore maschile è stata ancora la Ginnastica Pro Carate a dettare il ritmo, replicando il successo già ottenuto a Modena. La squadra formata da Arsenio Dukhno, Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola ha chiuso la giornata al primo posto con 241,600 punti, consolidando così la propria posizione anche nella classifica generale. Alle sue spalle si è piazzata la Gymnastic Romagna Team con 239,500, mentre la Spes Mestre ha conquistato il terzio gradino con 237,850. Quarta l’Artistica Brescia a 233,650.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nonostante il cambio di ordine rispetto ad altre uscite, la formazione bresciana mantiene comunque un piccolo margine nella graduatoria complessiva del campionato dopo due prove su tre. Il verdetto di Biella, quindi, rafforza Pro Carate, ma non chiude anche i giochi in vista della tappa di Terni.

Libertas Vercelli sfrutta il fattore campo e prende il largo

Anche nella prova femminile è arrivata una conferma netta. La Libertas Vercelli, trascinata da Angelica Melnikova, Giulia Perotti, Martina Borsoi, Artemisia Iorfino, Thelma Lapalombella e Margherita Casalino, ha ottenuto un nuovo successo con 161,100 punti, portandosi a 324,050 complessivi e scavando un margine importante sulle inseguitrici. In seconda posizione l’Artistica 81 Trieste, mentre il terzo posto è stato condiviso da Brizia Brescia e Ginnastica Civitavecchia. Quinta la Milanese Forza e Coraggio.

La tappa piemontese ha quindi restituito l’immagine di una squadra, quella vercellese, sempre più solida e concreta, ma anche di un campionato che promette ancora equilibrio e spettacolo nell’ultimo appuntamento umbro del 18 aprile.