Piacenza celebra la scherma integrata: Simionato conquista gli Assoluti, brillano anche i campioni paralimpici

A Piacenza il Gran Premio di Scherma Integrata ha regalato una giornata intensa e significativa, capace di unire spettacolo agonistico e valore inclusivo. La manifestazione ha visto confrontarsi atleti del settore olimpico e della scherma in carrozzina nelle prove di fioretto e sciabola, maschili e femminili.

In questo contesto, il nome che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato quello di Lorenzo Simionato, sciabolatore dell’Officina della Scherma, che grazie al successo nella prova maschile ha conquistato il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026, diventando il primo atleta del circuito olimpico a riuscirsi in questa edizione. Accanto a lui, però, si sono mesi in evidenza anche diversi specialisti paralimpici, confermando il livello tecnico elevatissimo.

I protagonisti del fioretto tra conferme e sfide equilibrate

Le gare di fioretto hanno offerto assalti combattuti e risultati di grande interesse. Nel torneo maschile si è imposto Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro, autore di una finale vinta 15-13 contro Jacopo Del Torto del PisaScherma. Sul terzo gradino del podio hanno chiuso Matteo Iacomoni e il veterano Matteo Betti, a dimostrazione di un livello molto competitivo e ben distribuito.

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Anche nel fioretto femminile la qualità non è mancata: il successo è andato a Sofia Garnero del Club Scherma Roma, che ha superato in finale Loredana Trigilia con il punteggio di 15-12. Terzo posto per Andreea Mogos e Vittoria Galli, con quest’ultima migliore atleta provenente dal settore olimpico.

La sciabola incorona Mogos e l’impresa di Simionato

Nella sciabola femminile ha prevalso Andreea Mogos, che ha dominato la finale battendo Loredana Trigilia per 15-3. A completare il podio sono state Julia Markowska e Letizia Jahier, quest’ultima prima tra le schermitrici olimpiche. Nel torneo maschile, invece, è arrivato il momento più simbolico del pomeriggio: Lorenzo Simioonato ha interrotto il predominio degli specialisti paralimpici, superando in finale Mattia Galvagno per 15-12 e conquistando così la qualificazione agli Assoluti di Roma.

Dietro di lui si sono piazzati anche Gianmarco Paolucci e Andre Jacquier, entrambi esponenti di una squadra paralimpica di altissimo valore. Il programma di Piacenza proseguirà poi con le gare di spada e con le prove paralimpiche di categoria C, a conferma di un evento sempre più centrale nel panorama nazionale.