Biella, la Serie A2 accende la corsa al vertice tra conferme e distacchi minimi

Dopo l’avvio del fine settimana dedicato alla Serie B, il Biella Forum ha ospitato anche la seconda prova del Campionato nazionale per club di Serie A2, offrendo una gara intensa e ricca di equilibrio. La competizione, fondamentale per orientare la classifica stagione, ha messo di fronte società determinate a sfruttare ogni esercizio per guadagnare terreno.

In campo femminile il GEAS ha ribadito la propria forza, ottenendo un altro successo dopo quello già conquistato nella prima tappa di Modena. Nel settore maschile, invece, la vittoria di giornata è andata alla Campania 2000, ma la situazione resta apertissima, perché la Ginnastica Fermo 85 continua a mantenere la leadership complessiva del campionato.

Il quadro che emerge da Biella è quindi quello di una Serie A2 molto combattuta, dove basta pochissimo per cambiare gerarchie e prospettive.

Il GEAS si conferma davanti a tutte nella prova femminile

Nella competizione femminile, la società lombarda GEAS ha dimostrato ancora una volta grande solidità, centrando il secondo successo consecutivo della stagione. La formazione composta da Alessia Cepparulo, Annamaria Mihaescu, Giulia Agnelli, Sofia Frenna e Sabrina Turco ha chiuso al primo posto con 149,550 punti, riuscendo a difendere il primato su una Fortitudo 1875 molto vicina, seconda con 148,450. Alle loro spalle si è piazzata la Fanfulla 1874, terza con 147,100.

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I distacchi ridotti confermano che la sfida resta apertissima e che il margine di errore, in una competizione di questo livello, è davvero minimo. Il GEAS ha avuto il merito di confermarsi nel momento in cui era chiamato a dare continuità ai risultati, ma le inseguitrici hanno dimostrato di poter rientrare pienamente nella lotta nelle prossime tappe.

Tra gli uomini la Campania 2000 vince (e convince)

Anche la gara maschile ha proposto un confronto estremamente serrato, A imporsi è stata la Campania 2000 di capitan Eduardo Martano, Luciano Tartaglione, Emanuele Nacca, Andrea Basana, Manlio Massaro, Daniele Aronne, Rayan Radkov e Orazio Scuderi, che con 151,600 punti ha preceduto di appena cinque centesimi la C.L. Gymanistics Team, fermatasi a 151,550. Una differenza quasi impercettibile, che rende bene l’idea dell’equilibrio visto in pedana. Il terzo posto è stato condiviso da Ginnastica Fermo 85 e Juventus Nova Melzo, entrambe a 149,700.

Proprio questo ex aequo contribuisce a mentente la classifica generale molto incerta, con la Fermo 85 ancora saldamente in corsa per il vertice complessivo.