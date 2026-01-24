Australian Open, brivido Sinner: il tetto lo salva dai crampi, poi la rimonta

Jannik Sinner si salva. Un colpo di fortuna (se può si può chiamare) e tanto cuore per il tennista italiano che nella mattinata ha rischiato una clamorosa eliminazione.

Sinner: che fatica contro Spizzirri: il tetto lo salva dai crampi

Jannik Sinner firma un capitolo indimenticabile degli Australian Open 2026, superando l’americano Eliot Spizzirri al termine di una maratona che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Quello che sembrava un terzo turno sulla carta agevole, si è trasformato in un vero incubo per Sinner, che ha dovuto superare un match durato ben 3 ore e 45 minuti.

Sinner ne è uscito vincitore in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, ma a fatica. La capacità di soffrire e restare lucido anche quando il corpo sembrava dire basta ha fatto anche oggi la differenza.

La partita è stata un sali e scendi di emozioni. Dopo un primo set sottotono, l’azzurro sembrava aver ripreso le redini del match nel secondo parziale. Tuttavia, il caldo asfissiante di Melbourne (con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi) ha iniziato a presentare il conto all’inizio del terzo set.

Spizzirri, solido e aggressivo, ha approfittato dei problemi di tenuta di Sinner, portandosi avanti di un break.

Sinner, cosa è successo con i crampi ed il tetto?

Ma il momento più complicato è arrivato solo a metà del terzo set, quando Sinner è stato letteralmente immobilizzato dai crampi, che hanno colpito prima le gambe e poi persino le braccia.

Con il punteggio sul 3-1 per l’americano, Jannik riusciva a malapena a servire, spingendo il suo coach Simone Vagnozzi a suggerirgli di “mollare” il set per ricaricarsi.

Proprio in quell’istante, la fortuna ha guardato verso l’altoatesino: il raggiungimento del livello 5 della Extreme Heat Policy ha costretto gli organizzatori a sospendere il gioco per chiudere il tetto della Rod Laver Arena.

Questa pausa provvidenziale di dieci minuti ha permesso a Sinner di ricevere cure mediche cruciali e di recuperare una condizione accettabile. Al rientro in campo, protetto dall’ombra e dall’aria condizionata, ha ribaltato in maniera epica un match che sembrava ormai perduto nonostante le difficoltà di movimento.

