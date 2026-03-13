Coppa del Mondo di sci alpino, Franzoni è ancora sul podio: argento nella discesa di Courchevel

Il gardesano manca di soli 9 centesimi la terza vittoria stagionale: l’austriaco veterano trova le linee giuste per batterlo di misura con 1’47″26. Terzo podio in discesa per il vicecampione olimpico, quinto complessivo stagionale. Odermatt matematicamente padrone della generale a sei gare dal termine.

Giovanni Franzoni torna sul podio e si conferma tra i migliori discesisti del mondo. Nella gara di Coppa del Mondo disputata sulla pista Eclipse di Courchevel, in Francia — palcoscenico dei Mondiali 2023 e del prossimo appuntamento olimpico nel 2030 — il ventiquattrenne di Manerba sul Garda centra un altro risultato di altissimo livello, chiudendo secondo a soli 9 centesimi dal vincitore Vincent Kriechmayr.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La gara: Franzoni ci va vicino, Kriechmayr non perdona

Alla sua prima esperienza sulla Eclipse, Franzoni ha interpretato alla perfezione il tracciato transalpino, facendo registrare il miglior parziale nel quinto settore, il più tecnico della pista. Una prova che lo ha portato in testa con il tempo di 1’47″35, a un passo dalla terza vittoria stagionale. Il veterano austriaco Vincent Kriechmayr ha però trovato poco dopo velocità e traiettorie per stargli davanti, fermando il cronometro sull’1’47″26. A completare il podio Marco Odermatt, terzo a 0″31 dall’austriaco: lo svizzero ha anche approfittato dell’uscita prematura di Franjo Von Allmen per certificare matematicamente la vittoria nella classifica di specialità per il terzo anno consecutivo.

Ai piedi del podio Stefan Rogentin, quarto a 0″46 da Kriechmayr, seguito dagli austriaci Raphael Haaser (+0″74) e Daniel Hemetsberger (+0″95).

Gli altri azzurri

Prova convincente per Benjamin Alliod: il valdostano chiude 14esimo a 1″56, appena davanti a Dominik Paris, 15esimo a 1″58. Il veterano azzurro ha fatto una buona parte alta ma ha perso precisione nel prosieguo. Tra i top 20 anche Mattia Casse, 18esimo a 1″83, e Christof Innerhofer, ventesimo a 1″92. Più indietro Guglielmo Bosca, 26esimo a 2″26. Chiude prematuramente invece la gara di Florian Schieder per un errore di linea.

Classifica di specialità e generale

Nella classifica di discesa, Odermatt è matematicamente primo con 670 punti davanti a Von Allmen fermo a 435. Franzoni sale al terzo posto con 354 punti, scavalcando Paris (341); quinto Kriechmayr con 322. Per le finali di stagione hanno staccato il pass Franzoni, Paris, Schieder, Casse, Alliod e Innerhofer.

Sul fronte della classifica generale, a sei gare dal termine Odermatt ha già la certezza matematica del titolo con 1.590 punti, contro i 958 di Bråthen e gli 844 di McGrath. Franzoni è ottavo a quota 594.

Il programma

Il fine settimana di Courchevel prosegue con due superG: sabato e domenica, con il primo che recupera la gara non disputata a Garmisch-Partenkirchen.