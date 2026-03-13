Basket femminile, Italia batte la Nuova Zelanda e ora sfida gli USA nel pre-Mondiale

Secondo successo nel torneo pre-Mondiale di San Juan: 74-51 alle neozelandesi grazie alla difesa e ai 18 punti di Zandalasini. Il prossimo appuntamento è il 14 marzo contro gli Stati Uniti.

La Nazionale femminile di basket compie un altro passo importante verso Berlino, sede della FIBA Women’s World Cup 2026 (4-13 settembre). Nel secondo impegno del torneo pre-Mondiale in corso a San Juan, le Azzurre hanno superato la Nuova Zelanda 74-51, confermando il buon momento dopo il netto successo all’esordio contro Porto Rico.

Una vittoria costruita soprattutto grazie alla difesa, marchio di fabbrica della squadra guidata da coach Andrea Capobianco, che porta l’Italia sul 2-0 nel girone e rafforza le possibilità di qualificazione.

Zandalasini guida l’Italia

La migliore marcatrice della gara è stata Cecilia Zandalasini, premiata come Player of the Game FIBA, con 18 punti. In doppia cifra anche Lorela Cubaj (14) e Francesca Pasa (10).

Nel girone B vincono anche Spagna e Stati Uniti: le iberiche superano il Senegal 84-51, mentre Team USA travolge Porto Rico 91-48. Italia, Stati Uniti e Spagna guidano così la classifica del raggruppamento.

Difesa decisiva dopo un momento difficile

L’Italia parte forte con il quintetto formato da Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys e Cubaj, lo stesso dell’esordio. Le Azzurre volano rapidamente sul 28-12 nel secondo quarto grazie alle iniziative di Zandalasini e Pasa.

La Nuova Zelanda però reagisce e rientra fino al 33-27, riaprendo la partita prima dell’intervallo lungo, chiuso con l’Italia avanti 38-30.

Nel terzo quarto arriva il momento più complicato: le Azzurre restano senza segnare per quattro minuti e le neozelandesi tornano fino al -2 (36-38). A sbloccare la situazione è Cubaj, con punti e una stoppata decisiva che rilanciano l’Italia.

I canestri di Zandalasini e Spreafico ristabiliscono il controllo della gara, mentre nell’ultimo periodo la difesa azzurra concede appena 7 punti alle avversarie. La tripla di Cocca nel finale sigilla definitivamente il successo.

Berlino più vicina

Non è stata una prestazione offensiva perfetta — percentuali basse dall’arco e ai liberi — ma l’Italia ha dimostrato solidità e carattere, qualità che hanno permesso di controllare la partita nei momenti più delicati.

“Anche non tirando con grandi percentuali abbiamo dimostrato che si possono vincere partite importanti grazie a una difesa straordinaria”, ha spiegato coach Capobianco.

Prossima sfida contro gli Stati Uniti

Il cammino nel torneo proseguirà ora con il match più atteso del girone.

Le Azzurre torneranno in campo il 14 marzo contro gli Stati Uniti (ore 22.00 italiane).

Gli ultimi due impegni del gruppo saranno il 15 marzo contro la Spagna (22.00 italiane) e il 17 marzo contro il Senegal (19.00 italiane).

Con due vittorie nelle prime due gare, Berlino appare ora un po’ più vicina.