Milano-Cortina 2026, Luchini oro nel banked slalom di snowboard: primo titolo paralimpico dopo anni di beffa. Italia a quota 11 medaglie

Il toscano domina la categoria SB-UL con due run di altissimo livello, chiudendo davanti ai cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. A PyeongChang 2018 aveva mancato il podio per tre centesimi, a Pechino 2022 era quinto per 14 centesimi. Oggi la consacrazione. Azzurri al miglior risultato di sempre con quattro ori.

L’Italia festeggia un altro momento storico alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro nel banked slalom maschile di snowboard, categoria SB-UL, riservata agli atleti con disabilità a uno o entrambi gli arti superiori. Un trionfo atteso una carriera intera, arrivato finalmente sul palcoscenico di casa.

La gara: due run da dominatore

Luchini ha controllato la competizione dall’inizio alla fine, chiudendo la prima discesa in 56″28 e amministrando con sicurezza la seconda in 56″94. Tempi sufficienti a distanziare nettamente i due atleti cinesi: Wang Pengyao si è fermato all’argento con 56″62, Jiang Zihao al bronzo con 57″03. Nono posto per l’altro azzurro in gara, Paolo Priolo, che ha comunque migliorato la propria prestazione tra le due run passando da 1’02″18 a 1’01″26.

Il riscatto dopo anni di beffe

Per il toscano si tratta del primo oro paralimpico in carriera, arrivato dopo una serie di delusioni che sembravano quasi crudeli nella loro precisione. A PyeongChang 2018 aveva mancato il podio per soli tre centesimi, chiudendo quarto. A Pechino 2022 era terminato quinto nel banked slalom, a 14 centesimi dal bronzo. Sul palcoscenico di Milano-Cortina è arrivata la consacrazione: un successo che chiude simbolicamente il cerchio di una carriera costruita con determinazione e sacrificio.

Chi è Jacopo Luchini

Nato a Prato il 10 ottobre 1990 e cresciuto a Montemurlo, Luchini convive dalla nascita con un’aplasia che lo ha portato a nascere senza la mano sinistra. Lo sport è diventato fin da subito uno strumento di riscatto: dopo aver praticato nuoto, calcio e arti marziali, ha scelto definitivamente lo snowboard, diventando uno dei punti di riferimento della Nazionale italiana nella classe SB-UL. Negli anni ha collezionato numerosi podi mondiali nel para snowboard, con un picco straordinario ai Mondiali di La Molina di due stagioni fa: quattro medaglie, tra cui due ori nello snowboardcross. Oggi Milano-Cortina rappresenta il vertice assoluto della sua carriera.

Italia nella storia: quattro ori, 11 medaglie totali

Il trionfo di Luchini porta l’Italia a quota 11 medaglie complessive in questa edizione dei Giochi e, soprattutto, a quattro ori: il miglior risultato di sempre per la spedizione azzurra alle Paralimpiadi Invernali, superando il bottino di Nagano 1998. Si avvicina intanto il record assoluto italiano di 13 medaglie conquistate a Lillehammer 1994.