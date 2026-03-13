Nba: Miami piega Milwaukee, show Doncic con 51 punti. Jokic domina, record per Gilgeous-Alexander

Notte ricca di spettacolo nella regular season: Heat alla settima vittoria consecutiva, Lakers trascinati da Luka Doncic. Jokic firma una tripla doppia mostruosa, mentre Shai Gilgeous-Alexander ritocca un record storico.

Notte di grande spettacolo nella regular season Nba, con diversi protagonisti assoluti e risultati importanti nelle due Conference.

I Miami Heat centrano la settima vittoria consecutiva superando i Milwaukee Bucks per 112-105. Grande prestazione per Pelle Larsson, autore di 28 punti, mentre Bam Adebayo ne mette a referto 21 pochi giorni dopo la prestazione da 81 punti che gli era valsa la seconda miglior prova realizzativa di sempre a canestro. In campo anche l’azzurro Simone Fontecchio, che in 15 minuti colleziona 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist. Per Milwaukee il migliore è ancora Giannis Antetokounmpo, che chiude con 31 punti.

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Doncic trascina i Lakers

Spettacolare anche la vittoria dei Los Angeles Lakers, che battono i Chicago Bulls 142-130 grazie a una prestazione straordinaria di Luka Doncic. Lo sloveno sfiora la tripla doppia con 51 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, risultando il grande protagonista della serata.

Buon rientro anche per LeBron James, tornato in campo dopo tre partite di assenza per infortunio e autore di 18 punti, mentre Austin Reaves contribuisce con 30 punti.

Record per Gilgeous-Alexander

Successo importante anche per gli Oklahoma City Thunder, che superano i Boston Celtics 104-102 al termine di una gara equilibrata. Protagonista ancora Shai Gilgeous-Alexander, che con 35 punti firma la 127ª partita consecutiva con almeno 20 punti, ritoccando il record stabilito da Wilt Chamberlain nel 1963.

La partita si decide nel finale grazie ai due tiri liberi di Chet Holmgren a pochi istanti dalla sirena.

Jokic domina con una tripla doppia

Successo anche per i Denver Nuggets, che battono i San Antonio Spurs 136-131. Senza Victor Wembanyama, gli Spurs cedono alla rimonta guidata da un dominante Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 31 punti, 20 rimbalzi e 12 assist.

Grande prova anche per Jamal Murray, che mette a referto 39 punti.

Le altre partite della notte

Seconda vittoria consecutiva per i Detroit Pistons, che dopo una serie negativa di quattro sconfitte superano i Philadelphia 76ers 131-109. In evidenza Duncan Robinson con 19 punti in meno di 25 minuti e Javonte Green con 17.

Completano il quadro delle sfide della notte:

Phoenix Suns battono Indiana Pacers 123-108

Orlando Magic superano Washington Wizards 136-131

Atlanta Hawks vincono 108-97 contro Brooklyn Nets

Dallas Mavericks piegano Memphis Grizzlies 120-112

Una notte che conferma l’equilibrio della stagione Nba e regala prestazioni individuali destinate a restare tra le più spettacolari dell’anno.