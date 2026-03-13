Trofeo Luxardo a Padova dal 17 al 19 aprile: sciabola maschile e Coppa del Mondo dopo il rinvio

La FIE ha ufficializzato le nuove date della tappa italiana di Coppa del Mondo di sciabola maschile. L’evento era stato rinviato per la chiusura di diversi spazi aerei legata alla situazione internazionale.

Il Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile, si svolgerà dal 17 al 19 aprile. La nuova collocazione nel calendario internazionale è stata annunciata dalla Federazione Internazionale di Scherma (FIE) dopo il rinvio deciso nei giorni scorsi a causa della chiusura di diversi spazi aerei legata alla delicata situazione internazionale.

La Federazione Italiana Scherma e il Comitato Organizzatore del Trofeo Luxardo si sono attivati rapidamente per adeguarsi alla nuova programmazione, confermata ufficialmente nella serata di ieri.

Il programma della tappa di Padova

La competizione veneta si svilupperà su tre giornate:

Venerdì 17 aprile : gare preliminari

Sabato 18 aprile : tabellone principale della prova individuale

Domenica 19 aprile: gara a squadre

Il Trofeo Luxardo rappresenta la competizione più antica del circuito internazionale per gli sciabolatori e uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario della scherma mondiale.

Gli altri eventi riprogrammati

Nello stesso fine settimana sono stati ricollocati anche altri eventi che erano stati rinviati. Il nuovo calendario della FIE prevede:

Il Cairo (Egitto) – Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile, 16-19 aprile 2026

Padova (Italia) – Coppa del Mondo di sciabola maschile, 17-19 aprile 2026

Atene (Grecia) – Coppa del Mondo di sciabola femminile, 17-19 aprile 2026

Budapest (Ungheria) – Grand Prix di spada, 17-19 aprile 2026

Il calendario ufficiale sul sito della FIE sarà aggiornato di conseguenza.

La nota della Federazione internazionale

Il Comitato Esecutivo della FIE ha spiegato che la decisione del rinvio è stata presa con l’obiettivo di garantire sicurezza e condizioni sportive eque.

“Il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Scherma ha ritenuto necessaria la difficile decisione del rinvio per salvaguardare, come priorità assoluta, sia la sicurezza della comunità schermistica mondiale sia la pari opportunità di competizione per tutte le delegazioni”.

Confermate le altre competizioni

La federazione internazionale ha inoltre confermato lo svolgimento delle prossime competizioni già in calendario, tra cui:

Grand Prix di fioretto a Lima (Perù)

Coppe del Mondo di spada maschile e femminile ad Astana (Kazakhstan)

Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tashkent (Uzbekistan)

Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest (Ungheria)

Campionati del Mondo Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro (Brasile)

Il Comitato Esecutivo della FIE ha infine ringraziato organizzatori e federazioni nazionali per la collaborazione nel monitoraggio della situazione internazionale e nella riorganizzazione del calendario.