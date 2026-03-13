Perathoner nella storia: oro nel banked slalom dopo lo snowboard cross, doppietta alle Paralimpiadi

Emanuel Perathoner conquista il secondo oro a Milano-Cortina 2026 e diventa il primo snowboarder paralimpico di sempre a vincere snowboard cross e banked slalom nella stessa edizione dei Giochi.

Emanuel Perathoner entra nella storia delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel banked slalom SB-LL2, firmando una straordinaria doppietta dopo il successo già ottenuto nello snowboard cross.

Un risultato che lo proietta direttamente negli annali dello sport paralimpico: Perathoner è il primo snowboarder di sempre a vincere entrambe le discipline nella stessa edizione dei Giochi, confermando il proprio status di riferimento assoluto a livello internazionale.

Una gara dominata dall’inizio alla fine

L’altoatesino ha imposto il proprio ritmo sin dalla prima manche. Con il tempo di 55″10, Perathoner ha rifilato oltre un secondo di vantaggio allo svizzero Fabrice von Gruenigen, immediatamente indicato come il principale rivale per il podio.

Nella seconda run, con l’oro ormai a un passo, l’azzurro ha deciso di non gestire ma di spingere ancora di più, abbassando ulteriormente il cronometro fino a 54″28, un tempo imprendibile per tutti gli avversari.

Von Gruenigen non è riuscito a ridurre il distacco nella discesa finale, condizionata anche dalle temperature elevate che hanno reso più difficile il fondo della pista, chiudendo con 56″29 e conquistando l’argento.

Il bronzo è andato invece all’australiano Ben Tudhope, terzo con 57″33.

La storia sportiva di Emanuel Perathoner

Nato il 12 gennaio 1986 in Alto Adige, Emanuel Perathoner ha affrontato una grave amputazione sotto il ginocchio sinistro dopo un incidente motociclistico.

La riabilitazione si è trasformata in una nuova occasione sportiva: l’azzurro si è avvicinato allo snowboard paralimpico, diventando negli anni uno dei pilastri della Nazionale italiana.

Nel corso della carriera ha conquistato risultati importanti in Coppa del Mondo e ai Campionati mondiali, distinguendosi sia nello snowboard cross sia nel banked slalom. Il trionfo di Milano-Cortina 2026 rappresenta il punto più alto di un percorso costruito con determinazione e talento.

Italia protagonista alle Paralimpiadi

Con l’oro di Perathoner e quello di Jacopo Luchini nel banked slalom SB-UL, l’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista nei Giochi paralimpici di casa.

La spedizione azzurra ha già superato il record storico di medaglie d’oro in un’edizione invernale, confermando la crescita del movimento paralimpico italiano e regalando al pubblico di Milano-Cortina risultati destinati a restare nella storia dello sport.