Australian Open, Berrettini si ritira: il motivo e le sue condizioni

Matteo Berrettini non ce la fa e saluta gli Australian Open ancor prima di mettere piede in campo: cosa è successo

Il Martello è tornato, o forse non del tutto. Lo scorso anno, dopo un periodo nero in cui era uscito dal tennis di altissimo livello, era stato quello della svolta per il campione romano, che era riuscito a mettere in fila un’ottima serie di prestazioni nel circuito Atp.

Il 2026, però, per lui non inizia al meglio e purtroppo era anche un po’ prevedibile. Berrettini si ritira ed è costretto a salutare gli Australian Open per un problema muscolare che non è riuscito a superare. L’italiano avrebbe dovuto esordire lunedì contro De Minaur, ma i segnali negativi non erano mancati.

Non si è presentato all’incontro di esibizione contro Flavio Cobolli e neanche alla conferenza stampa. Peccato, perché solo tre giorni fa era sceso in campo per un match al Kooyong Classic, battendo Learner Tien.

Come sta Berrettini: la gravità dell’infortunio

La zona addominale, come in passato, continua a dare problemi a Matteo Berrettini. Il tennista italiano deve ancora vedersela con un infortunio muscolare nel core, particolarmente fastidiosa e difficile da curare del tutto. Alcuni campioni – Nadal su tutti – lo sanno bene.

Lunedì Berrettini si sottoporrà a esami strumentali per valutare la gravità del guaio fisico e i tempi di recupero. Di sicuro, bisogna prestare particolare attenzione e non si può accelerare il ritorno in campo, motivo per cui non sarà fatto alcun tentativo per gli Australian Open.