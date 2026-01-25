Australian Open, Alcaraz vola ai quarti: battuto Paul in tre set. Avanza anche Zverev

Lo spagnolo numero uno del mondo supera Tommy Paul e centra i quarti per il terzo anno consecutivo a Melbourne. De Minaur, Djokovic e Zverev completano il quadro dei migliori otto.

Carlos Alcaraz continua la sua corsa all’Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il numero uno del ranking mondiale ha staccato il pass per i quarti di finale superando Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5, al termine di una sfida durata 2 ore e 38 minuti. Per lo spagnolo si tratta del miglior risultato in carriera eguagliato a Melbourne.

Il match e l’interruzione nel primo set

La partita è stata equilibrata soprattutto nel primo parziale, deciso al tie-break, interrotto per circa dieci minuti a causa di un malore accusato da uno spettatore sugli spalti. Alla ripresa del gioco, Alcaraz ha mantenuto lucidità e solidità nei momenti chiave, imponendosi senza concedere set all’avversario statunitense.

Alcaraz tra i migliori otto per il terzo anno di fila

Già ai quarti nel 2024 (sconfitto da Zverev) e nel 2025 (ko contro Djokovic), Alcaraz si conferma per il terzo anno consecutivo tra i migliori otto del Major australiano. Nell’intervista a caldo, lo spagnolo ha sottolineato i progressi al servizio e la capacità di restare concentrato anche nelle fasi più complesse del match.

La sfida con De Minaur

Nei quarti di finale Alcaraz affronterà Alex De Minaur, che ha dominato l’ottavo di finale contro Alexander Bublik, imponendosi con un netto 6-4 6-1 6-1. L’australiano, testa di serie numero 6, cercherà l’accesso alla semifinale davanti al pubblico di casa.

Djokovic ai quarti senza giocare

Avanza senza scendere in campo anche Novak Djokovic. Il serbo, quarta testa di serie del torneo, ha beneficiato del ritiro per infortunio muscolare addominale del ceco Jakub Mensik, che avrebbe dovuto affrontarlo negli ottavi.

Zverev avanti, sorpresa Tien

Passaggio del turno agevole anche per Alexander Zverev. Il tedesco, numero 3 del seeding, ha superato in tre set Francisco Cerundolo con lo score di 6-2 6-4 6-4 e nei quarti se la vedrà con Learner Tien. Lo statunitense, testa di serie numero 25, ha eliminato a sorpresa Daniil Medvedev con un convincente 6-4 6-0 6-3.