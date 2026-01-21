Australian Open, Alcaraz e Medvedev avanti: Sabalenka domina, attesa per Paolini

Secondo turno senza sorprese a Melbourne: passano Alcaraz, Medvedev e Rublev. Sabalenka e Gauff volano, oggi tocca a Jasmine Paolini

Alcaraz al terzo turno, Hanfmann battuto in tre set

Buona anche la seconda per Carlos Alcaraz, che centra il terzo turno degli Australian Open superando Yannick Hanfmann in tre set: 7-6(4) 6-3 6-2. Il numero uno del mondo deve sudare soprattutto nel primo parziale, molto combattuto, prima di prendere il controllo dell’incontro.

Un problema addominale limita il tedesco nei set successivi e consente allo spagnolo di allungare con maggiore sicurezza. Al prossimo turno Alcaraz affronterà Corentin Moutet, qualificato dopo il ritiro dello statunitense Michael Zheng, costretto a lasciare il campo quando era sotto di due set e un break.

Medvedev soffre, poi rimonta

Non senza difficoltà anche il cammino di Daniil Medvedev, oggi numero 12 del ranking Atp. Il russo perde il primo set al tie-break contro Quentin Halys, dopo aver sprecato tre set point, ma riesce a rimettere in piedi la partita imponendosi 6-7(9) 6-3 6-4 6-2.

Al terzo turno Medvedev se la vedrà con Fabian Marozsan, che elimina il polacco Kamil Majchrzak per 6-3 6-4 7-6(5).

Rublev ok, maratona Davidovich Fokina

Avanza anche Andrey Rublev, che piega in quattro set il qualificato portoghese Jaime Faria: 6-4 6-3 4-6 7-5. Battaglia durissima tra Alejandro Davidovich Fokina e Reilly Opelka, risolta dallo spagnolo al quinto set con lo score di 6-3 7-6(3) 5-7 4-6 6-4.

Successi netti invece per Francisco Cerundolo (6-3 6-2 6-1 su Dzumhur) e Tommy Paul (6-3 6-4 6-2 su Tirante). Avanza anche Learner Tien, che supera Alexander Shevchenko per 6-2 5-7 6-1 6-0.

Sabalenka e Gauff non sbagliano

Giornata agevole per la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che elimina Zhuoxuan Bai in poco più di un’ora: 6-3 6-1. Al terzo turno affronterà Anastasia Potapova, vittoriosa su Emma Raducanu per 7-6(3) 6-2.

Convincente anche Coco Gauff, che lascia appena quattro game alla serba Olga Danilovic, chiudendo 6-2 6-2. Al prossimo turno sarà derby statunitense contro Hailey Baptiste.

Svitolina, Tauson e Mboko avanti

Serve un set di rodaggio a Elina Svitolina, che poi batte Linda Klimovicova per 7-5 6-1. In tre set anche il successo di Clara Tauson su Polina Kudermetova (6-3 3-6 7-5).

Sorride la giovane Victoria Mboko, classe 2006, che supera Caty McNally per 6-4 6-3 e vola al terzo turno.

Attesa per Jasmine Paolini

Grande attesa per Jasmine Paolini, che scenderà in campo nella mattinata italiana contro la polacca Magdalena Frech, numero 57 del ranking Wta. L’azzurra, testa di serie numero 7, ha già superato il primo turno in singolare e ha esordito con successo anche nel doppio femminile insieme a Sara Errani.

In campo oggi anche Mirra Andreeva, numero 7 del mondo, opposta alla greca Maria Sakkari, ex top 3 del ranking Wta.