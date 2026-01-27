Australian Open, Alcaraz supera il tabù Melbourne: De Minaur battuto in tre set, semifinale con Zverev

Carlos Alcaraz domina Alex De Minaur 7-5 6-2 6-1 e conquista la prima semifinale all’Australian Open. Ora la rivincita con Alexander Zverev

Carlos Alcaraz ce l’ha fatta. Il numero uno del mondo rompe finalmente il tabù dei quarti di finale a Melbourne, dove si era fermato nelle ultime due stagioni, e conquista la prima semifinale all’Australian Open, la quarta consecutiva negli Slam e la decima in carriera nei Major.

Alla Rod Laver Arena lo spagnolo ha superato Alex De Minaur con il punteggio di 7-5 6-2 6-1 in 2 ore e 16 minuti, confermando la propria superiorità nonostante una prestazione non sempre impeccabile sul piano tecnico.

Un match sempre sotto controllo, nonostante qualche sbavatura

Alcaraz ha tenuto il pallino del gioco fin dalle prime battute, strappando il servizio all’australiano all’inizio di ogni set. Il primo parziale è stato il più combattuto: dopo un rapido 3-0, lo spagnolo ha subito un controbreak di quattro game consecutivi, prima di chiudere 7-5 in maniera un po’ disordinata.

Il numero uno del mondo ha alternato colpi straordinari a errori banali, soprattutto nel primo set, chiuso con 19 errori non forzati. Anche il servizio non ha convinto del tutto, con una percentuale di prime palle in campo ferma al 57%.

Nonostante questo, il risultato finale è netto: tre set a zero contro il numero sei del ranking mondiale, segno di una superiorità comunque evidente.

Dal secondo set in poi non c’è stata partita

Dopo aver superato lo scoglio iniziale, Alcaraz ha alzato progressivamente il livello. Nel secondo set ha preso il largo con autorità, mentre nel terzo ha letteralmente travolto De Minaur, incapace di reggere il ritmo e la potenza dello spagnolo.

Un successo che restituisce fiducia ad Alcaraz proprio nel torneo che finora gli aveva regalato le maggiori frustrazioni tra gli Slam.

In semifinale la rivincita con Zverev

In semifinale, Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev, in una sfida che sa di rivincita: due anni fa, sempre sulla Rod Laver Arena, fu il tedesco ad avere la meglio.

Grande attesa anche per gli azzurri: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti torneranno in campo mercoledì 28 gennaio, con l’Italia pronta a sognare ancora.