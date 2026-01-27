Zverev e Svitolina in semifinale agli Australian Open: spettacolo alla Rod Laver Arena

Il tedesco elimina la sorpresa Tien e centra la decima semifinale Slam, prima storica a Melbourne per l’ucraina che travolge Coco Gauff
Prosegue lo spettacolo agli Australian Open 2026, con Alexander Zverev ed Elina Svitolina che conquistano l’accesso alle semifinali del primo Slam della stagione, regalando due prestazioni di altissimo livello sul cemento di Melbourne.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Zverev non sbaglia: Tien battuto in quattro set
Alexander Zverev accede alla semifinale degli Australian Open 2026 confermando il suo status da protagonista assoluto del torneo. Il numero 3 del mondo supera la sorpresa della competizione, lo statunitense Learner Tien (n.29 ATP), con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) dopo 3 ore e 10 minuti di gioco.
Per il 28enne di Amburgo, finalista nella scorsa edizione, si tratta della decima semifinale Slam in carriera, ottenuta grazie a una prova di grande solidità al servizio: nessun break subito e ben 24 ace, agevolati anche dal tetto chiuso della Rod Laver Arena per l’emergenza caldo, con temperature oltre i 40 gradi.
“Tien da fondo campo ha giocato una partita incredibile e sarà un giocatore che rivedremo spesso su questi palcoscenici. In battuta ho fatto il mio lavoro, ma devo migliorare nei primi colpi dopo il servizio”, ha dichiarato Zverev a fine match.
Ora il tedesco attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, e il beniamino di casa Alex de Minaur.
Svitolina da sogno: prima semifinale a Melbourne
Nel tabellone femminile sarà Elina Svitolina a sfidare una Aryna Sabalenka in grande forma per un posto in finale. L’ucraina, testa di serie numero 12, ha dominato il quarto di finale contro Coco Gauff, terza favorita del seeding, imponendosi con un netto 6-1 6-2.
Una prestazione autoritaria per la 31enne, che conquista così la prima semifinale in carriera agli Australian Open, torneo nel quale non era mai andata oltre i quarti di finale, raggiunti in tre occasioni in passato.
Svitolina conferma il suo eccellente momento di forma e si candida ora a essere una delle protagoniste assolute della fase decisiva del torneo.