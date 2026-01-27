Zverev e Svitolina in semifinale agli Australian Open: spettacolo alla Rod Laver Arena

Il tedesco elimina la sorpresa Tien e centra la decima semifinale Slam, prima storica a Melbourne per l’ucraina che travolge Coco Gauff

Prosegue lo spettacolo agli Australian Open 2026, con Alexander Zverev ed Elina Svitolina che conquistano l’accesso alle semifinali del primo Slam della stagione, regalando due prestazioni di altissimo livello sul cemento di Melbourne.

Alexander Zverev accede alla semifinale degli Australian Open 2026 confermando il suo status da protagonista assoluto del torneo. Il numero 3 del mondo supera la sorpresa della competizione, lo statunitense Learner Tien (n.29 ATP), con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) dopo 3 ore e 10 minuti di gioco.

Per il 28enne di Amburgo, finalista nella scorsa edizione, si tratta della decima semifinale Slam in carriera, ottenuta grazie a una prova di grande solidità al servizio: nessun break subito e ben 24 ace, agevolati anche dal tetto chiuso della Rod Laver Arena per l’emergenza caldo, con temperature oltre i 40 gradi.

“Tien da fondo campo ha giocato una partita incredibile e sarà un giocatore che rivedremo spesso su questi palcoscenici. In battuta ho fatto il mio lavoro, ma devo migliorare nei primi colpi dopo il servizio”, ha dichiarato Zverev a fine match.