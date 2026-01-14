Australian Open 2026: cinque azzurri teste di serie, Sinner sogna la finale con Alcaraz

Saranno cinque gli italiani teste di serie in singolare all’Australian Open 2026: quattro nel tabellone maschile e una in quello femminile. Jannik Sinner guida il gruppo azzurro come seconda testa di serie, mentre il sorteggio apre scenari di grande fascino, con una possibile finale contro Carlos Alcaraz. Paolini unica rappresentante italiana tra le donne
L’Italia si presenta all’Australian Open 2026 con cinque teste di serie in singolare, un dato che conferma la solidità e la profondità del movimento azzurro.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Nel tabellone maschile saranno teste di serie:
-
Jannik Sinner (2)
-
Lorenzo Musetti (5)
-
Flavio Cobolli (20)
-
Luciano Darderi (22)
Nel singolare femminile l’unica azzurra testa di serie sarà Jasmine Paolini (7), chiamata a difendere una posizione di prestigio in un tabellone di altissimo livello.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Tabellone maschile: Alcaraz numero 1, Sinner possibile rivale in finale
Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz guida il seeding maschile e potrebbe incrociare Jannik Sinner soltanto in finale: sarebbe il quarto confronto consecutivo tra i due in una finale Slam, il primo in assoluto all’Australian Open.
Alle loro spalle:
-
Alexander Zverev è la testa di serie numero 3
-
Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne, parte come numero 4 del tabellone, alla sua 21ª partecipazione all’Australian Open
Spicca anche Alex de Minaur (6), che diventa l’australiano con la miglior testa di serie nel singolare maschile a Melbourne negli ultimi 20 anni.
Caso particolare quello di Daniil Medvedev: campione Slam e tre volte finalista in Australia, vincitore a Brisbane a inizio 2026, è l’unico campione Slam fuori dalle prime quattro teste di serie.
Tabellone femminile: Sabalenka, Swiatek e Gauff davanti a tutte
Nel torneo femminile, per il secondo anno consecutivo, le prime tre teste di serie sono:
-
Aryna Sabalenka
-
Iga Swiatek
-
Coco Gauff
Grande attenzione su Madison Keys (9), che nel 2025 ha firmato una delle imprese più memorabili del torneo, eliminando Swiatek in semifinale e battendo Sabalenka in finale dopo aver annullato un match point.
La campionessa in carica, vincitrice qui del suo primo Slam dodici mesi fa, fa parte di un gruppo di quattro statunitensi tra le prime dieci teste di serie.
Tra le prime 32 figurano sei giocatrici con almeno un titolo Slam in carriera:
-
Elena Rybakina (5)
-
Naomi Osaka (16)
-
Jelena Ostapenko (24)
-
Sofia Kenin (27)
-
Emma Raducanu (28)
-
Marketa Vondrousova (32)
Le teste di serie del tabellone maschile
-
Carlos Alcaraz (ESP)
-
Jannik Sinner (ITA)
-
Alexander Zverev (GER)
-
Novak Djokovic (SRB)
-
Lorenzo Musetti (ITA)
-
Alex De Minaur (AUS)
-
Felix Auger-Aliassime (CAN)
-
Ben Shelton (USA)
-
Taylor Fritz (USA)
-
Alexander Bublik (KAZ)
-
Daniil Medvedev (RUS)
-
Casper Ruud (NOR)
-
Andrey Rublev
-
Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
-
Karen Khachanov (RUS)
-
Jakub Mensik (CZE)
-
Jiri Lehecka (CZE)
-
Francisco Cerundolo (ARG)
-
Tommy Paul (USA)
-
Flavio Cobolli (ITA)
-
Denis Shapovalov (CAN)
-
Luciano Darderi (ITA)
-
Tallon Griekspoor (NED)
-
Arthur Rinderknech (FRA)
-
Learner Tien (USA)
-
Cameron Norrie (GBR)
-
Brandon Nakashima (USA)
-
Joao Fonseca (BRA)
-
Frances Tiafoe (USA)
-
Valentin Vacherot (MON)
-
Stefanos Tsitsipas (GRE)
-
Corentin Moutet (FRA)
Le teste di serie del tabellone femminile
-
Aryna Sabalenka (BLR)
-
Iga Swiatek (POL)
-
Coco Gauff (USA)
-
Amanda Anisimova (USA)
-
Elena Rybakina (KAZ)
-
Jessica Pegula (USA)
-
Jasmine Paolini (ITA)
-
Mirra Andreeva (RUS)
-
Madison Keys (USA)
-
Belinda Bencic (SUI)
-
Ekaterina Alexandrova (USA)
-
Elina Svitolina (UKR)
-
Linda Noskova (CZE)
-
Clara Tauson (DEN)
-
Emma Navarro (USA)
-
Naomi Osaka (JPN)
-
Victoria Mboko (CAN)
-
Liudmila Samsonova (RUS)
-
Karolina Muchova (CZE)
-
Marta Kostyuk (UKR)
-
Elise Mertens (BEL)
-
Leylah Fernandez (CAN)
-
Diana Shnaider (RUS)
-
Jelena Ostapenko (LAT)
-
Paula Badosa (ESP)
-
Dayana Yastremska (UKR)
-
Sofia Kenin (USA)
-
Emma Raducanu (GBR)
-
Iva Jovic (USA)
-
Maya Joint (AUS)
-
Anna Kalinskaya (RUS)
-
Marketa Vondrousova (CZE)