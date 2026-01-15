Australian Open 2026, sorteggiati i tabelloni: Sinner parte da Gaston, possibili incroci con Djokovic e Musetti

Percorso impegnativo per il campione in carica: possibili incroci con Khachanov, Shelton e Djokovic. Musetti, Berrettini e Cobolli in quarti di fuoco

Il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 sarà il francese Hugo Gaston. È questo l’esito del sorteggio del tabellone del primo Slam stagionale, che vede l’azzurro, numero due del mondo e bi-campione in carica, inserito nella parte alta del draw.

Sinner, che ha già superato Gaston nei due precedenti del 2021 a Marsiglia e Miami, potrebbe affrontare al secondo turno l’australiano James Duckworth e al terzo il giovane brasiliano Joao Fonseca. Negli ottavi l’incrocio più probabile è con Karen Khachanov, mentre nei quarti potrebbe trovare Ben Shelton. In semifinale lo scenario porta a Novak Djokovic o a Lorenzo Musetti.

Proprio Musetti, neo top-5 del ranking mondiale, inizierà il suo torneo contro il belga Raphael Collignon ed è proiettato verso un possibile ottavo con Taylor Fritz e un quarto con Djokovic. Potenziale derby azzurro al secondo turno con Lorenzo Sonego, impegnato all’esordio contro Carlos Taberner.

Nella stessa metà di tabellone figurano anche Luciano Darderi (debutto con Garin), Mattia Bellucci (subito Casper Ruud) e Luca Nardi (contro il qualificato Wu Yibing).

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli finiscono invece nel quarto guidato da Carlos Alcaraz: sorteggio durissimo per il romano, che affronta subito Alex De Minaur, mentre Cobolli partirà contro un qualificato.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, settima testa di serie, debutterà contro una qualificata ma potrebbe incrociare Ekaterina Alexandrova negli ottavi e Aryna Sabalenka nei quarti. Nella parte bassa del draw c’è Elisabetta Cocciaretto, opposta a Julia Grabher.