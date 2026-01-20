Australian Open, Sinner parte forte: Gaston si ritira dopo due set

L’azzurro avanza al secondo turno a Melbourne e sogna il tris storico nello Slam australiano

Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open 2026, primo Slam della stagione che lo ha visto trionfare nelle ultime due edizioni. A Melbourne l’azzurro conduceva 6-2 6-1 dopo 68 minuti quando il francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking mondiale, è stato costretto al ritiro.

Un esordio solido per Sinner, che accede così al secondo turno senza particolari difficoltà, anche se l’epilogo non è quello auspicato.

Gaston limitato dai problemi fisici

L’inizio del match vede Gaston provare a restare agganciato alla partita, con tre palle break nel primo game. Sinner, però, si affida al servizio per uscire dal momento delicato e prende progressivamente il controllo dell’incontro.

Il break decisivo arriva nel sesto gioco, seguito da un secondo strappo che consente all’azzurro di chiudere il primo set sul 6-2 in meno di quaranta minuti. La richiesta di intervento medico da parte del francese anticipa un secondo parziale a senso unico: Gaston appare limitato negli spostamenti e nella spinta al servizio, e il 6-1 sancisce un esito inevitabile, culminato nel ritiro.

Secondo turno contro Duckworth

Al secondo turno Sinner affronterà James Duckworth, numero 88 del mondo, in tabellone grazie a una wild card. L’australiano ha superato il croato Dino Prizmic al termine di una maratona di 4 ore e 21 minuti, chiusa sul punteggio di 7-6(4) 3-6 1-6 7-5 6-3.

Nei precedenti, Sinner conduce 2-1, anche se si tratta di sfide datate: successo dell’azzurro a Colonia nel 2020, vittoria di Duckworth a Toronto nel 2021 e rivincita di Sinner a Sofia nello stesso anno.

Obiettivo storia

Il torneo australiano rappresenta la seconda tappa di un percorso che può diventare storico per Sinner. L’altoatesino punta infatti a diventare il secondo giocatore dell’era Open capace di vincere tre titoli consecutivi agli Australian Open, impresa riuscita finora solo a Novak Djokovic (2011-2013 e 2019-2021).

Le parole di Sinner

A fine match Sinner ha commentato con sportività l’esito dell’incontro:

«Non è così che avrei voluto vincere. Hugo è un giocatore di talento, con un ottimo tocco. Sono felice di essere tornato qui, mi sono sentito bene e mi sono preparato nel modo giusto. Le esibizioni aiutano, ma le partite ufficiali sono diverse. Ora bisogna anche godersi il campo: ci si allena per questo».

Gli altri italiani

Nella giornata inaugurale avanzano anche Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, protagonisti di un avvio positivo per il tennis azzurro a Melbourne.