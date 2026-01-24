Australian Open 2026: quanto può guadagnare Jannik Sinner con il montepremi record

Gli Australian Open 2026 hanno registrato il montepremi più alto mai visto nella storia dell’evento: 111,5 milioni di dollari australiani, che in euro corrispondono a circa 64 milioni.

Questo rappresenta un aumento del 16% rispetto all’edizione precedente, con premi che crescono in ogni turno e garantiscono guadagni ancora più importanti anche a quei calciatori che escono (o che sono già usciti) nelle fasi iniziali della competizione.

In questo contesto, il campione uscente Jannik Sinner può aspirare a incassi molto consistenti nella prima settimana di gioco e oltre, a seconda di quanto riuscirà ad avanzare nel tabellone principale.

Breakdown dei premi turno per turno

Il montepremi degli Australian Open 2026 è distribuito in modo progressivo, con aumenti percentuali importanti rispetto agli anni scorsi. Per quanto riguarda il tabellone principale singolare, uomo e donne, la semplice partecipazione porta in dote 150.000 dollari, anche a chi esce al primo turno.

Andando avanti nel torneo, i premi aumentano fino a cifre da capogiro: 225.000 AUD al secondo turno, 327.750 al terzo e 480.000 agli ottavi.

I premi continuano a salire nei quarti di finale (750k) e in semifinale (1,25 milioni). Chi arriva in finale ma non vince può arrivare a guadagnare 2,15 milioni di AUD, mentre il campione ne incassa il doppio, 4,15, con un aumento del 19% rispetto a quanto Sinner e Madison Keys avevano portato a casa nel 2025.

Quanto può guadagnare Sinner?

Per Jannik Sinner la spirale di premi ricompensa la sua performance nel torneo: anche un’uscita precoce garantirebbe già una cifra significativa grazie ai premi in denaro che hanno raggiunto cifre record.

Ma più Sinner andrà avanti nella competizione, più il suo guadagno crescerà rapidamente. Basti pensare che per i quarti di finale l’Italia potrebbe tornare a casa con circa 430k€, mentre un ingresso in semifinale supererebbe i 700k di casa.

Qualora Sinner arrivasse in finale e la perdesse, si assicurerebbe 1,2 milioni di euro, mentre vincendo tornerebbe a casa con 2,38 solo dal premio singolare. Queste cifre, in più, non considerano altri introiti legati a bonus, sponsorizzazioni o premi nelle esibizioni, i cui assegni possono anche superare, a livello di cifre, quelli del torneo stesso.